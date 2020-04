RIVM meldt 1066 nieuwe coronabesmettingen: 83 patiënten overleden aan virus

BREDA - In de afgelopen 24 uur zijn er 83 patiënten overleden aan het coronavirus. Daarmee is het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan COVID-19 opgelopen naar 3.684. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in haar dagelijkse update.

Verder meldt het RIVM dat er in de afgelopen 24 uur 1066 mensen positief getest zijn op het virus. Het totaal aantal bevestigde besmettingen bedraagt nu 32.655. Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuis bedraagt nu 9.704. Dat zijn er 110 meer dan de dag ervoor.

Afname

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal gemelde patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames. Dit komt waarschijnlijk doordat de tijd tussen besmetting en overlijden langer is dan de tijd tussen besmetting en ziekenhuisopname.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.