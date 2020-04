Aantal coronapatiënten op intensive care Amphia opnieuw gedaald

BREDA - Het aantal mensen dat op de intensive care ligt van het Amphia ziekenhuis is afgelopen dagen flink gedaald. Donderdag lagen er in het Bredase ziekenhuis nog 22 mensen op de ic. Vrijdag waren dat er nog 'maar' 16, en uit de update die het ziekenhuis vanochtend gaf blijkt dat er momenteel nog 14 mensen op de intensive care van het ziekenhuis liggen.

In totaal worden er in het Bredase ziekenhuis momenteel nog 34 coronapatiënten behandeld. Daarvan liggen er nog 14 op de intensive care. En dat is goed nieuws. Want tijdens de piek van ongeveer twee weken geleden lagen er in het Amphia bijna 100 coronapatiënten, waarvan ruim 30 op de ic. Toch is het wel belangrijk om niet te vroeg te juichen, legde Mark Rutte vorige week tijdens de persconferentie nog uit. Op dat moment lagen er nog steeds meer coronapatiënten op de ic dan dat Nederland normaal gesproken uberhaupt aan IC-bedden heeft. De maatregelen blijven naleven is dan ook cruciaal.

Traumahelikopter

De druk op het Amphia wordt niet alleen verlaagd doordat er mensen uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar ook doordat er patiënten met behulp van een traumahelikopter naar andere ziekenhuizen worden gebracht. Dat wordt geregeld door het landelijk coördinatiecentrum voor patiëntenverspreiding in Rotterdam. Patiënten die in ziekenhuizen liggen waar veel coronapatiënten worden behandeld, worden overgebracht naar ziekenhuizen waar minder patiënten liggen. Vaak gaat dat om ziekenhuizen in het noorden van ons land.

De verhuizingen zorgen er bovendien voor dat er meer ruimte ontstaat voor de reguliere zorg. "Langzaamaan proberen we de reguliere zorg weer wat op te pakken, maar daar moeten ook IC-bedden voor beschikbaar zijn. Vandaar dat er nog steeds verhuizingen plaatsvinden", legt een woordvoerder van het Amphia uit.