Adviezen over coronamaatregelen uitgelekt: 'Basisscholen open en verzorgingshuizen blijven dicht'

BREDA - Minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maken vanavond officieel de nieuwe coronamaatregelen bekend, maar de adviezen van het Outbreak Management Team waarop zij zich baseren zijn vandaag al uitgelekt. Daaruit blijkt dat de experts onder andere voorstellen om kinderopvang, basisscholen, buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs ná de meivakantie weer te openen.

Het voortgezet onderwijs zou één maand later open kunnen en het MBO, HBO en WO blijven dicht tot de effecten van de versoepeling duidelijk zijn. Het Outbreak Managament Team (OMT) acht het van belang dat de effecten van het openen van kinderopvang en scholen nauwgezet gemonitord worden, zodat eventuele nadelige gevolgen zo snel als mogelijk vastgesteld worden. "Ook de mogelijkheid van laagdrempelig testen van leraren dient geborgd te zijn."

Sporten

Naast de versoepeling voor scholen lijkt er ook een versoepeling te komen voor het sporten in groepsverband. Die versoepeling geldt voornamelijk voor jongeren. "Voor kinderen tot 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, wat trainingen betreft, mogelijk waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden; tussen 12 en 18 jaar mogen jongeren eveneens trainen, maar dan met 1,5 m afstand ertussen", stellen de experts. Ook topsporters zouden individueel weer mogen gaan sporten, maar verder blijft georganiseerd sporten verboden. "Bij het sporten ontstaan soms druppelwolken en uit onderzoek blijkt dat deze druppels tot 20 meter achter een (rennende) sporter aangetoond kunnen worden. Onduidelijk is of het virus zich via deze druppelwolken, vanuit mensen zonder klachten, effectief verspreidt. Dit is niet aangetoond. Er is meer onderzoek nodig om een conclusie te trekken."

Ouderen

De versoepeling geldt dus voor basisscholen en sportende jongeren,. En ook tandartsen en mondhygiënisten die voorheen ook al met beschermingsmiddelen werkten, kunnen volgens de experts weer gewoon open. Voor de rest van de contactberoepen worden de resultaten van een onderzoek afgewacht. Die resultaten zijn volgende week beschikbaar. Tot die tijd raden de experts aan om de contactberoepen gesloten te houden.

Binnen de ouderenzorg wordt voorgesteld om de bezoekersregeling nog níet aan te passen. "Het OMT oordeelt dat nader inzicht in de situatie in de verzorgingshuizen nodig is, onder andere door gebruik te maken van de nu beschikbare testcapaciteit om bewoners en medewerkers te testen." Wel wordt er voorgesteld om met kleine pilots te bekijken wat de effecten zouden kunnen zijn van een versoepeling van de bezoekersregeling.

Evenementen en horeca

Onduidelijk is nog wat het kabinet heeft besloten met betrekking tot de evenementen en horeca. In het advies van o.a. het RIVM staat wel dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het toestaan van evenementen, een reëel risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus oplevert. Zij adviseren dan ook om het verbod op evenementen voor langere tijd te verlengen. Voor hoe lang is alleen nog niet duidelijk. Over horeca wordt verder helemaal niets geschreven in het advies. Daarvoor moeten we dus de persconferentie van vanavond afwachten.