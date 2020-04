Van Breda Live tot Palm Parkies: Alle evenementen afgelast tot en met 1 september

BREDA - Alle evenementen tot en met 1 september worden afgelast vanwege de coronacrisis. Dat heeft minister president Mark Rutte dinsdagavond bekendgemaakt tijdens de langverwachte persconferentie. Het is een maatregel die veel mensen al aan zagen komen, en die grote gevolgen heeft voor de Bredase evenementenkalender. Er moet onder andere een streep worden gezet door Breda Live, Palm Parkies, Ploegendienst, Breda in Concert, Tranen van Van Cooth en de Braderie van het Ginneken. Ook het betaald voetbal is afgelast tot en met 1 september.

Vooral voor Bredanaars die een kaartje hebben voor Breda in Concert is het nieuws over de evenementen zuur. De indoor editie van het festival viel namelijk in het eerste weekend waarin de coronamaatregelen van kracht waren. Daardoor ging het evenement last minute niet door. Veel Bredanaars kozen voor de optie om hun kaartje in te ruilen voor een kaartje voor de zomereditie van het festival. Maar ook die kan niet doorgaan.

Verschillende andere Bredase zomerevenementen waren vooraf al afgelast. Zo wachtte Foodstoet de persconferentie niet af en annuleerde zelf al het evenement. Ook de doorkomst van de Vuelta in augustus was al van de baan.

Persconferentie

Mark Rutte heeft vanavond bekendgemaakt welke coronamaatregelen de komende tijd worden voortgezet, welke maatregelen versoepeld worden en welke maatregelen komen te vervallen. Dit alles gebeurt op advies van het Outbreak Management Team met daarin vertegenwoordigers uit verschillende medische sectoren én het RIVM. Het doel is om te zorgen dat het virus zich niet verspreidt onder kwetsbare personen én ervoor zorgen dat het zorgsysteem niet overbelast wordt. Daarbij benadrukte premier Rutte uitgebreid dat ondanks dat de nieuwste cijfers over het virus hoopgevend zijn, slechts kleine versoepelingen van de regels mogelijk zijn. Het is cruciaal dat iedereen zich aan de geldende maatregelen blijft houden. Anders komt het virus als een tweede golf over ons heen en kan het virus opnieuw pieken. "Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf", stelt de premier.

We zetten alle maatregelen op een rijtje:

Onderwijs

Kinderopvang, basisscholen, buitenschoolse opvang en speciaal onderwijs mogen na de meivakantie weer (gedeeltelijk) open. Dat geldt vanaf 11 mei. Leerkrachten krijgen dan de zelfde testmogelijkheden als zorgpersoneel. Leerlingen met klachten blijven wel 'gewoon' thuis.

Voortgezet onderwijs mag, als er geen uitbraken plaatsvinden op de basisscholen, 1 maand later open. Dat zal rond 1 juni zijn.

MBO, HBO en WO blijven dicht totdat het effect van de versoepeling duidelijk is.

Sport

Kinderen tot 12 jaar mogen weer sporten en hoeven daarbij geen rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Het gaat dan om trainingen: wedstrijden blijven verboden omdat dit tot reizen motiveert.

Tussen 12 en 18 jaar mag er dus wel getraind worden, maar mét 1,5 meter afstand

Topsporters mogen, met 1,5 meter afstand, weer sporten

Andere vormen van georganiseerd sporten zijn nog steeds verboden

Betaald voetbal is verboden tot 1 september.

Ouderenzorg

De kans op besmetting bij kwetsbare personen in verzorgingstehuizen is te groot

Bezoekersregeling wordt niet aangepast

Er wordt eerst meer getest binnen verpleegtehuizen

Er worden kleinschalige pilots gestart waarbij wél een versoepeling komt

Het advies 'Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid' wordt gewijzigd in het advies 'Wijs bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen één of twee vaste personen aan die de oudere met enige regelmaat blijven bezoeken'

Contactberoepen

Voorlopig is het uitoefenen van contactberoepen niet mogelijk. De onzekerheid is nog te groot. Er wordt onderzoek gedaan naar het nut van beschermende middelen in dergelijke contactberoepen. Op basis van dat onderzoek zal later een nieuwe advies komen.

Openbare ruimte/ evenementen

Om te voorkomen dat er nu veel mensen bij elkaar komen, worden scholen gevraagd om spreiding van de starttijden

Horeca blijft de komende tijd nog gesloten

Het toestaan van evenementen vormt een te groot risico op snelle en brede verspreiding. Het verbod op evenementen is daarom voor langere tijd verlengt tot 1 september.

Algemene maatregelen

De algemene hygiënevoorschriften zoals 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboogplooi en thuisblijven als je klachten hebt, blijven ook op de lange termijn van kracht. Dat geldt ook voor blijf thuis en werk thuis. Wie klachten heeft moet thuisblijven totdat diegene minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is of tenzij een test uitwijst dat zij geen COVID-19 hebben. Ook huisgenoten van mensen met ernstiger klachten blijven thuis. Deze maatregelen zijn zeer effectief en leveren de belangrijkste bijdrage aan het tegengaan van de verspreiding van het virus.

De regels gelden tot 20 mei. In de week voor 20 mei zal er opnieuw een persconferentie zijn over de maatregelen.