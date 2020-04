Ondanks technische problemen veel enthousiasme voor dé quiz van Breda

BREDA - Duizenden Bredanaars hebben vrijdagavond genoten van dé stadsquiz van Breda. In totaal schreven er 504 teams zich in van ieder gemiddeld zo'n tien deelnemers. Dus dat kwam neer op 4000 tot 5000 Bredanaars. "Ongelofelijk ja", stelt woordvoerder Pien Rosmalen enthousiast. De organisatie had vooraf nooit op zoveel deelnemers durven hopen. "Er ging technisch het een en ander mis, omdat we met veel mensen waren, maar iedereen heeft een hilarische avond gehad."

De quiz was een idee van initiatiefnemer Martijn Schraven. Hij was het thuiszitten inmiddels meer dan beu. "Natuurlijk snapt iedereen het nut en de noodzaak, maar we missen de rest van Breda zo!" Daarom bedacht hij de Baas van Breda. Ook hoopte Schraven er de lokale horeca een beetje mee te steunen. "In het kader van Support Your Locals moedigen we deelnemers aan om het extra gezellig te maken met een besteld hapje en drankje van één van de deelnemende horecagelegenheden."

Livestream

Gedurende de avond hostten Peter de Jong en Erik van Elk live vanuit de Mezz op hun eigen sympathieke manier een drie uur durende livestream met drie themaquizzen: Breda, sport en muziek. Bekende Bredase presentatoren als Sjoerd Mossou en Jacques Hendriks schoven – op gepaste afstand – aan om de breinbrekers met de teams te delen. De aftrap werd gedaan door burgemeester Paul Depla. De slotvraag werd gedaan door de nachtburgemeester.

Reacties

Op social media zijn de reacties erg positief. Zo schrijft Lian Hermus: "We hebben er veel plezier gehad vanavond met team Waddunuisouwe!". Ook Henk van den Muijsenberg had het samen met zijn team Escape076 naar zijn zin. "Wat een fantastische avond. Bedankt voor jullie inspanningen, goed georganiseerd." Wie ook had genoten was Fleur Holthuizen samen met haar moeder en zus. "We hebben veel plezier beleefd."