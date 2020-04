Aangepaste tradities in Breda: Telefonische lintjesregen en digitale vrijmarkt

BREDA - Het coronavirus raakt iedereen, en het raakt ook onze tradities. De Lintjesregen, Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag kunnen dit jaar niet op de manier plaatsvinden zoals we dat gewend zijn. Maar ze zomaar voorbij laten gaan, is voor Breda geen optie. Met digitale oplossingen en wat creativiteit zijn er ook nu manieren gevonden om toch invulling te geven aan deze bijzondere momenten en dagen.

Telefonische Lintjesregen

Op vrijdagochtend 24 april wordt een aantal inwoners van Breda verrast met een telefoontje van burgemeester Paul Depla. De burgemeester brengt deze geluksvogels deze ochtend vòòr 13.00 uur het nieuws dat hij hen namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een Koninklijke onderscheiding mag toekennen. Vanwege de maatregelen als gevolg van de coronacrisis kan burgemeester Depla de lintjes nog niet persoonlijk komen opspelden. Dat gebeurt op een later moment dit jaar. De Kanselarij der Nederlandse Orden -de organisatie die verantwoordelijk is voor Koninklijke onderscheidingen- bepaalt op welke datum dat zal zijn.

Koningsdag

De viering van de verjaardag van koning Willem-Alexander krijgt door de coronacrisis een heel ander karakter. De meeste geplande activiteiten zijn in het hele land geannuleerd. De lokale Oranjecomités hebben aangegeven geen digitale activiteiten te organiseren. Wel organiseert oranjevereniging Ulvenhout onder andere een kleurplatenwedstrijd voor kinderen.

De landelijke Oranjebond heeft wel een alternatief Woningsdag-programma samengesteld:

- De klokken luiden om 09.45 uur door heel het land. Ook in Breda

- Er wordt teruggeblikt op de vorige zes Koningsdagen in een speciaal NOS-programma

- Om 12.00 uur gaat de digitale kleedjesmarkt (een vrijmarkt op internet) van start. (Blijf hiervoor de website van Oranjebond in de gaten houden)

- Kinderen zijn van harte uitgenodigd om een digitale brief aan de koning te sturen, waarin ze naast een felicitatie ook kunnen vertellen over wat de coronacrisis met hen doet. De brieven worden gebundeld en ’s middags aan de koning aangeboden.

- Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een nationale thuis-toost. Gezamenlijk het glas heffen op de koning die 53 jaar wordt.

Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei

Ook de Dodenherdenking op 4 mei krijgt een andere invulling. Normaliter is het college van B&W vertegenwoordigd in de OLV ten Hemelopneming kerk in Prinsenbeek, in Ulvenhout met een kranslegging bij het monument bij het oude gemeentehuis aan het Wilhelminaplein, in de Sint Willibrorduskerk in Teteringen en natuurlijk in park Valkenberg in het centrum van Breda. Alle herdenkingsbijeenkomsten zijn als gevolg van het coronavirus afgelast.

Namens het gemeentebestuur, de Bredase gemeenschap en door de diverse organiserende comités worden er bij bovengenoemde locaties wel kransen gelegd. Dit gebeurt zonder aanwezigheid van publiek en in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Burgemeester Paul Depla houdt wel zoals gebruikelijk een toespraak; dit keer via de digitale weg. Deze zal op 4 mei aan het begin van de avond via de diverse gemeentelijke social media-kanalen worden gepost.

Gemeente Breda geeft gehoor aan de oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en hangt op 4 mei de vlag de hele dag halfstok ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei hangt de vlag uit om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd. Aan iedereen de vraag dit initiatief te volgen, zodat er zowel op 4 als op 5 mei een zee van vlaggen in Breda te zien is.