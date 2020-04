Depla: 'Reageer niet te verkrampt op de versoepeling van maatregelen'

BREDA - Burgemeester Paul Depla roept alle inwoners van de stad op om niet te verkrampt te reageren op de versoepeling van coronamaatregelen. "Ben niet laconiek, maar reageer vooral ook niet te verkrampt. Probeer daarin de balans te houden." Die boodschap bracht Depla woensdagavond over tijdens een livesessie op Facebook.

"Je kunt er vanuit gaan dat wanneer er regels versoepeld worden dat ook echt veilig en verantwoord zijn", benadrukte de burgemeester. Hiermee doelde hij op de opening van basisscholen na de meivakantie. "Inwoners hebben veel vragen en zijn bezorgd, maar als deskundigen zeggen dat kinderen zonder risico's naar school kunnen gaan, dan moeten wij dat geloven."

Tijdens de livesessie op Facebook konden kijkers hun vragen stellen aan burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank. Wij sommen een aantal vragen en antwoorden voor je op.

De scholen gaan na de meivakantie weer open, maar hoe gaat het dan met halen en brengen? Gaat de gemeente hierop controleren?

"Scholen hebben gelukkig nog weken de tijd om hier plannen voor te maken. De wereld zal er zeker anders uit zien na corona dan ervoor. Dat we onze kinderen met z'n allen massaal op school konden afzetten is voorlopig verleden tijd. Maar scholen zijn druk bezig met nadenken over hoe straks alles op een veilige manier kan. Zo kan het dat er straks bijvoorbeeld maar één ouder een kind weg mag brengen of iets dergelijks. De precieze maatregelen bepalen de scholen zelf."

Hebben we na 20 mei nog wel horeca in Breda? Wat is het perspectief?

"Ik kan me goed voorstellen dat veel horecaondernemers teleurgesteld zijn nu zij nog een maand extra dicht moeten blijven. Toch ben ik er nog wel steeds van overtuigd dat er na 20 mei nog steeds een goede plek in onze binnenstad is voor horeca. We zien momenteel dat er verschillende koop lokaal acties zijn. Bij veel horecagelegenheden kun je nog producten kopen. Ik roep dan ook iedereen op om dit zoveel mogelijk te blijven doen. Zo kunnen we elkaar een klein beetje steunen in deze moeilijke tijd."

Voor bepaalde groepen is sporten weer toegestaan, maar hoe gaat dat straks in de stad? Stel dat een groepje jongeren gaat voetballen, hoe wordt dat gecontroleerd?

"Bij sporten voor kinderen tot en met twaalf is geconstateerd dat ze daar eigenlijk niet echt ziek van kunnen worden. Zij kunnen dus gewoon weer gaan sporten. Ook wordt er gekeken of en welke sportaccommodaties weer open kunnen. Tot achttien jaar is het de bedoeling dat er tijdens sport afstand gehouden wordt. Ik denk dat heel veel jongeren blij zijn dat er eindelijk weer gesport kan worden. En ik ben zelf ook heel blij dat jongeren nu weer wat meer ruimte krijgen. We zullen er op letten dat ze zich aan de regels houden, maar geef ze wat ruimte. De meeste jongeren hebben zich de afgelopen tijd keurig aan de richtlijnen gehouden en dat vind ik knap. We gaan pas handhaven als de samenleving de regels niet naleeft. Maar laten we eerst kijken hoe alles verloopt."

Ik ben een ondernemer en ik heb op 19 maart steun aangevraagd. Ik heb echter nog steeds geen geld gezien. Hoe zit dat?

"Normaal gesproken kregen van 140 aanvragen voor ondersteuning binnen. Inmiddels zitten we op 4000. We zijn heel hard bezig om alles te doen wat mogelijk is, maar het verwerken en controleren van 4000 aanvragen kost veel tijd. Excuses dat het langer duurt dan gehoopt, maar we doen er echt alles aan. Het streven is om een aanvraag binnen twee weken te behandelen."

Gaan de rechtbanken weer open?

"Rechtbanken hebben er destijds zelf voor gekozen om dicht te gaan. Gelukkig gingen veel zaken wel gewoon door. Maar de rechtbank gaat langzaamaan weer beginnen. Ze zijn momenteel aan het nadenken op welke manier ze achterstanden kunnen bijwerken. Denk hierbij aan avondzittingen of iets dergelijks."

Je ziet in sommige gemeenten een app verschijnen waarin inwoners groepsvorming kunnen aangeven. Is dat ook wat voor in Breda?

"Afstand houden is belangrijk. Maar om nou met zo'n app te gaan werken.. Ik weet niet of dat in onze stad nodig is. Elke dag lopen er zestien toezichthouders en politie op straat. We waarschuwen en beboeten mensen. En natuurlijk wordt er af en toe ook gebeld over samenscholing. Maar ik wil voorkomen dat we in 'klik-maatschappij' komen. Ik laat het liever over aan de toezichthouders. En laat ik vooropstellen: de meeste Bredanaars houden zich keurig aan de regels."