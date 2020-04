Pieter Buist mag weer naar de sportschool, maar 'normaal' trainen zit er nog niet in

BREDA - Topsporter Pieter Buist kan weer aan de bak. Door de lichte versoepelingen die Rutte afgelopen dinsdag aankondigde mogen individuele topsporters weer naar hun sportschool. Goed nieuws zou je zeggen, maar fysiek contact met anderen is nog steeds verboden. 'Normaal' trainen is dus voor de MMA-vechter nog niet mogelijk.

Na wekenlang te hebben hard gelopen in de natuur en oefeningen te hebben gedaan thuis, mag MMA-vechter Pieter Buist weer naar de sportschool. Iets waar hij natuurlijk heel blij mee is. "Ik ben blij dat ik eindelijk weer naar de oude vertrouwde gym toe kan", laat hij weten. Afgelopen weken moest de topsporter het vooral doen met een rondje hardlopen of wat oefeningen aan huis. "En dat gaat toch ook wel vervelen. Je wil gewoon gebruik kunnen maken van de attributen in de sportschool."

Wat nog niet mag is fysiek contact. En dat is moeilijk voor een MMA-vechter. "Tijdens MMA heb je je tegenstander natuurlijk vaak vast", vertelt Pieter. "Om je goed voor te kunnen bereiden op wedstrijden, wil je dit blijven oefenen, maar dat mag nu dus niet." Normaal gesproken duikt de Bredase vechter 2 keer per dag de sportschool in. "Nu is dat wat minder."

Vorig jaar tekende de Bredanaar een contract bij het Aziatische ONE FC. Inmiddels heeft Pieter drie wedstrijden gevochten. Hij won deze allemaal. Voorlopig stond er niets voor hem op de planning. "Ik heb nog niet gehoord vanuit ONE hoe het nu verder gaat. Ik hoop dat alles zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden."

13 maart maakte One Championship bekend alleen nog gesloten-deur evenementen zonder publiek door te laten gaan, als gevolg van de uitbraak van het virus.