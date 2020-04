Inwoners kunnen digitaal meedenken over realisatie nieuwe woonwijk Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Inwoners van Prinsenbeek mogen meedenken over hoe de nieuwe woonbuurt 'Beeks Buiten' eruit moet komen te zien. Dat kunnen zij doen via een digitale peiling. Na 1 juli besluit de gemeente Breda of de plannen tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Tot en met 13 mei kunnen alle inwoners van Prinsenbeek een digitale peiling invullen. Hierin worden zij om hun mening gevraagd over de nog te realiseren woonbuurt 'Beeks Buiten'. De peiling is onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek dat een combinatie van marktpartijen uitvoert. Na 1 juli 2020 besluit de gemeente Breda of de plannen tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Het idee is dat er in de nieuwe woonbuurt verschillende typen woningen komen, bedoeld voor verschillende bewoners: huur- en koopwoningen, kleinere appartementen maar ook bouwkavels. Om juist starters en senioren de mogelijkheid te bieden om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen, is er voor hen speciale aandacht. "Wij hebben ideeën, maar we willen mensen in deze verkenningsfase zo vroeg mogelijk mee laten denken. We vinden het belangrijk om deze ontwikkeling juist in verbinding met de Bekenaren en toekomstige bewoners vorm te geven", zegt Dinja Wils van Van Agtmaal, namens de initiatiefnemers.

Digitale peiling

Mensen kunnen hun mening geven over vier onderwerpen: de meerwaarde van Beeks Buiten, hoe de mogelijke nieuwe woonbuurt kan aansluiten bij het Prinsenbeekse dorpse karakter, de openbare ruimte in de nieuwe woonbuurt en welke invloed de nieuwe woonbuurt heeft op de voorzieningen in Prinsenbeek. Het invullen van de peiling kan op PlanBreda.nl tot en met woensdag 13 mei 2020.

Tegemoetkomen aan grote woningbehoefte

Vanaf januari 2020 voeren de initiatiefnemers, Aannemersbedrijf Van Agtmaal - Somnium Real Estate, Van Wanrooij-Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij, Vink Ontwikkeling en Horsthuis Bouwmanagement, op verzoek van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit. Dat is een verkenning naar de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen van de nieuwe woonbuurt met ongeveer 800 woningen aan de westkant van Prinsenbeek: Beeks Buiten. Er ligt nog geen plan of blauwdruk, wel een inspirerend kader voor de mogelijke ontwikkeling.