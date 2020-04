Telefonische lintjesregen: Deze dertien Bredanaars hebben een Koninklijke onderscheiding gekregen

BREDA - Dertien Bredanaars zijn vanochtend verrast met een telefoontje van burgemeester Paul Depla die vertelde dat hij hen namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een Koninklijke onderscheiding mag toekennen. Vanwege de maatregelen als gevolg van de coronacrisis kon burgemeester Depla de lintjes helaas niet persoonlijk opspelden bij de Bredanaars. Dat gebeurt nog op een later moment dit jaar. Dit zijn de dertien Bredanaars die een onderscheiding hebben gekregen.

Riny Arnouts, 74, Prinsenbeek

Arnouts is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt de onderscheiding onder andere voor zijn werk bij de BAK, bij de Tennis vereniging Prinsenbeek, bij Stichting Rolerisuit én voor zijn voorzitterschap bij Better Life.

Leen de Bruijn, 75, Breda

De Bruin is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt de onderscheiding voor de 26 jaar dat hij actief is in de wijkraad Heusdenhout.

Rob Diepen, 71, Breda

Diepen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Diepen is al 36 jaar voorzitter van de Bridgeclub De Lei en 19 actief bij handicap-en regelcommissie Noord-Brabantse Golfclub Toxandria.

Gonny van Fessem -van Geel, 59, Breda

Van Fessem- van Geel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgt haar onderscheiding voor vrijwilligerswerk bij veel verschillende verenigingen en stichtingen. Ze is onder andere actief bij Vrouwenvereniging La Vie, Parochie H. Maria Magdalena, Groei&bloei, Koninklijke Visio en ze is coördinator van de collectanten van het Longfonds in Princenhage.

Mieke Graumans-Raats, 59, Bavel

Graumans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Graumans is al 23 jaar vrijwilligster bij dorpshuis 't Klooster en al 14 jaar secretaris van de Katholieke Bond van Ouderen Bavel.

Nol Havermans, 67, Breda

Nol Havermans is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Havermans is directeur-eigenaar van Havermans Management&Advies, lid van de Centrale Cliëntenraad Amarant, bestuurslid bij JEKA en lid van de klachtencommissie Jeugdbescherming Brabant.

Hannie Hazeborg-Nooijens, 62, Breda

Hazeborg-Nooijens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgt de onderscheiding omdat ze al 38 jaar actief is in koor H. Kruiskerk/ Koor St. Fransicuskerk én zanggroep Inspiration.

Annie van Hooijdonk, 65, Ulvenhout

Annie van Hooijdonk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Hooijdonk is al 27 jaar secretaresse jeugd NAC Breda en al 16 jaar omroepster voor de club. Ook is ze actief bij de Spasti Fietsdag en Bridgeclub Primeur.

Tekst gaat verder onder de tweet

De eerste felicitaties voor Annie van Hooijdonk en haar benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau! #NACpraat pic.twitter.com/X3VEIYngxz — Fanzine De Rat (@FanzineDeRat) April 24, 2020

Herman Kruis, 64, Bavel

Herman kruis is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Kruis krijgt de hoge onderscheiding voor een lange lijst aan verdiensten. O.a. als trainer van Push, binnen de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, Stichting Deltalent, de Hardloopclub 55 voor 5, de Sportraad, het Ministerie van Sport en Toerisme van de Republiek Belarus en binnen Jongeren in Beweging Brabant.

René Mathyi, 70, Breda

Mathyi is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt de onderscheiding omdat hij al 55 jaar vrijwilliger is bij BHV Push.

Ton de Peijper, 59, Prinsenbeek

Ton de Peijper is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Peijper bekleedde diverse functies bij VV Beek Vooruit, bij de BAK en is vrijwilliger voor Zwembad de Kuil.

Echtpaar André en Vera Roovers, 74 en 75, Prinsenbeek

André en Vera Roovers zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het echtpaar is beiden actief binnen de Protestantse gemeente Prinsenbeek het Kruispunt. André is bovendien bestuurslid bij tennisvereniging Prinsenbeek en golfvereniging Albatros.