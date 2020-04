#StayHome Breda Cup: online voetballen met je vrienden

BREDA - Om de Bredase jeugd leuke activiteiten aan te bieden tijdens de vakantie organiseren Breda Actief, Gemeente Breda en mCon esports de #StayHome Breda Cup. Jongeren tussen tien en achttien jaar nemen het tegen elkaar op in een online FIFA-toernooi.

Inmiddels is bekend dat voor een kleine groep de coronamaatregelen wat versoepeld zijn. Maar veel jongeren kunnen nog steeds niet terug naar hoe het eerst was. Om deze jongeren tegemoet te komen in hun vakantie organiseren Breda Actief, Gemeente Breda en mCon esports een online voetbaltoernooi. De voorrondes worden gespeeld van dinsdag 28 april tot en met vrijdag 1 mei. Deelnemers kunnen aan één van de vier kwalificatietoernooien deelnemen. Meedoen betekent een middag vol vermaak, want deelnemers spelen minimaal 7 wedstrijden in het toernooi. Op zaterdag 2 mei vinden de finalerondes plaats, die live worden gestreamd en van commentaar zijn voorzien.

“Vooral jongeren vinden het moeilijk om niet met vrienden af te kunnen spreken”, licht André van Dongen, sportcoach bij Breda Actief, toe. “Het liefst nodigen we ze uit voor een partijtje voetbal, maar dat kan natuurlijk niet. Dus gaan we online voetballen! Dat geeft jongeren toch het gevoel ‘samen’ iets te kunnen doen vanuit huis”.

Ook Daan Quaars is erg blij met dit initiatief. "Het is mooi weer, de sportveldjes liggen er fantastisch bij. Maar we kunnen geen toernooitjes organiseren omdat we het coronavirus geen kans willen geven zich te verspreiden. En dat is balen voor al die jongeren die willen sporten en vrienden willen ontmoeten. Maar het zorgt ook voor nieuwe kansen en invullingen van je vrije tijd. Digitalisering helpt ons daarbij. Want hoe tof is het dat jongeren nieuwe vrienden kunnen maken dankzij de digitale wereld van de e-sports. En als we er straks weer op uit mogen, dan zorgt de combinatie van e-sports en echt sporten er misschien wel voor dat we nog meer bewegen dan voor de coronacrisis."

Meedoen

Alle Bredanaars tussen de tien en achttien jaar die over een PlayStation 4 (met Playstation Plus) beschikken, kunnen gratis meedoen aan het toernooi. Aanmelden kan tot en met zondag 26 april. Meer informatie vind je hier.