Streep door de droom van Bredase Michel: Zonneauto reist niet af naar Amerika

BREDA - Het Vattenfall Solar Team neemt niet deel aan de American Solar Challenge deze zomer. En dat is een flinke domper voor de Bredase Michel. Hij was toegevoegd aan het team dat dit jaar voor het eerst mee wilde doen aan de Amerikaanse race, maar het coronavirus gooit roet in het eten. De komende tijd zal gebruikt worden om alternatieve scenario's uit te werken om dit project tot een mooi einde te brengen. "Het is een zware, maar onvermijdelijke beslissing gezien de situatie in Europa en Amerika", zegt Michel Versteegh. " Gelukkig heeft ons team al meerdere malen laten zien goed met tegenslagen om te kunnen gaan."

Het coronavirus stelt het Vattenfall Solar Team voor verschillende grote problemen, zoals het transport van het team en hun auto naar Amerika. Ook is er twijfel over het doorgaan van de race zelf. Hoewel de American Solar Challenge pas in juli zal plaatsvinden, zijn de onzekerheden te groot om de voorbereidingen nog langer voort te zetten.

Extra wrang is het dat de bouw van de auto, Nuna Phoenix, ondanks alle coronamaatregelen voorspoedig verloopt. Volgende week wordt begonnen met de laatste bouwfase van de auto, waarin alle losse onderdelen in de auto worden gezet. Eind april is de auto rijklaar, geheel volgens planning. "Wij zijn er heel erg trots op dat we Nuna Phoenix ondanks alle tegenslagen toch op tijd en helemaal in lijn met de Amerikaanse reglementen hebben afgekregen," zegt teamleider Niek Hogenboom." Voor ons was dit eigenlijk de grootste uitdaging en die hebben wij overwonnen."

Op dit moment werkt het Vattenfall Solar Team aan verschillende scenario's voor de komende maanden. Het is zaak om alle alternatieven zo goed mogelijk uit te werken, zodat snel geschakeld kan worden als de situatie verbetert. "Nuna Phoenix gaat rijden, waar dan ook", blikt Michel vooruit."De uitdaging is groter dan ooit, maar wij gaan ongetwijfeld iets moois neerzetten!"