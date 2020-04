'Memory Lane' helpt Bredase ouderen om sociaal isolement te voorkomen

BREDA - Voor ouderen is de huidige coronacrisis extra zwaar. Juist het sociaal contact en het ritme waar ze veel behoefte aan hebben, valt weg. Daar biedt de 'Memory Lane' een oplossing voor. Het gebruiksvriendelijke tablet is speciaal gemaakt voor senioren en is bedoeld om de sociale verbinding te versterken en zorg te ondersteunen. Home Instead biedt daarom aan dertig Bredase senioren gratis een Memory Lane aan. De eerste is gisteren gegeven aan een cliënt van Thuishulp Breda.

"Wij zien grote voordelen van de toevoeging van technologie aan persoonlijke zorg", aldus Wendy van Liere, directeur Home Instead WBO. "Met de inzet van Memory Lane willen wij senioren en hun dierbaren helpen om op een prettige en praktische wijze met elkaar in verbinding te kunnen blijven om zo sociaal isolement tegen te gaan. Omdat we hier ook echt in geloven stellen we dertig Memory Lane zorgschermen kosteloos beschikbaar om met onze samenwerkende partners zoveel mogelijk senioren te ondersteunen in de gemeente Breda."

De Memory Lane is een gebruiksvriendelijk zorgscherm voor senioren, bedoeld om de sociale verbinding te versterken en zorg te ondersteunen. Memory Lane biedt de voordelen van een moderne tablet op een manier die iedereen snapt. Op een vaste plek in huis toegang tot de mooiste foto en muziek herinneringen en laagdrempelig videobellen met een vertrouwde groep vrienden en familie. Het scherm ziet eruit als een fotolijstje en is speciaal gemaakt voor senioren, het biedt een overzichtelijke omgeving die houvast biedt. De Memory Lane helpt met een dagritme, structuur en belangrijke geheugensteuntjes. De Memory Lane is veilig, besloten in een volledig afgeschermde omgeving en niet toegankelijk van buitenaf.

Betere en betaalbare zorg

Wendy van Liere vervolgt: "Wij geloven niet dat het menselijke persoonlijke contact ooit vervangen zal kunnen worden door robots. Wel zijn wij ervan overtuigd dat we met een juiste combinatie van persoonlijke inzet medewerkers in de zorg en het gebruik van nieuwe moderne technologie in de vorm van Memory Lane een nog betere en efficiëntere en daarmee ook betaalbare zorg en ondersteuning aan senioren kunnen creëren."

"Juist nu, in de steeds complexere samenleving zijn sociale contacten in welke vorm dan ook belangrijk", aldus Nico Mathijssen Operationeel managers van Thuishulp Breda. "Daarom zochten wij voor onze client een mogelijkheid om op een eenvoudige manier toch sociale contacten te kunnen onderhouden met haar thuishulp en eventuele dierbare kennissen. Het 'Memory Lane' zorgscherm kan hier zeker toe bijdragen."

Ondersteuning gemeente Breda

De gemeente Breda en de samenwerkingspartners juichen de inzet van Memory Lane voor het verbinden van de inwoners en zijn of haar geliefden toe. Want het is gebleken dat bij mensen die een langere periode eenzame gevoelens ervaren, dit van invloed is op de hersenen. "Hersenen wennen aan alleen zijn. Hierdoor worden de cognitieve en sociale vaardigheden van deze mensen minder. Daardoor kunnen ze in een neerwaartse spiraal terecht komen. Met tot gevolg dat deze groep nog lastiger te bereiken is. We kunnen dit voorkomen met de inzet van middelen zoals Memory Lane. Ik verheug mij erop om deze uit te reiken aan inwoners in de gemeente Breda!" aldus Wendy van Liere.