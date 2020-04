Bredaas bedrijf ontwikkelt app voor 'anderhalvemetersamenleving' op kantoor

BREDA - In voorbereiding op het versoepelen van de intelligente lockdown naar de anderhalvemetersamenleving, heeft het Bredase bedrijf E-sites een app ontwikkeld. Deze applicatie geeft organisaties en medewerkers actueel inzicht in het aantal medewerkers dat op kantoor aanwezig is.

Rutte heeft afgelopen dinsdag aangekondigd dat op veel vlakken de maatregelen nog niet versoepeld kunnen worden. "En wanneer er een versoepeling kan plaatsvinden wordt het niet meteen weer 'normaal'", "aldus de premier. Veel bedrijven zijn zich daarom nu al voor aan het bereiden op de zogeheten 'anderhalvemetersamenleving'. Zo ook het Bredase bedrijf E-sites. Zij ontwikkelden een app die een anderhalvemetersamenleving op kantoren gemakkelijker maakt.

"Ons doel? Het makkelijker maken voor medewerkers om weer veilig aan de slag te gaan op kantoor. Dat realiseren we op dit moment met BeeSafe. Een eenvoudige app die direct een actueel bezettingspercentage laat zien van het kantoor en de werkplekken", vertelt Arthur Engel, managing director van E-sites.



BeeSafe

De app, genaamd BeeSafe, geeft inzicht in de werkplekken die nog beschikbaar zijn op verschillende afdelingen. Tegelijkertijd lunchen met iedereen die aan het werk is, zit er voorlopig nog niet in. Daarom checken medewerkers in bij de lunchruimte, waar een maximum geldt voor het aantal aanwezige personen. Ook aan de privacy van medewerkers is gedacht. "Wij hebben ervaring in het ontwikkelen van privacygevoelige apps, onder andere in de zorg. Daardoor weten we hoe we een veilige app bouwen. Daarnaast heeft de eindgebruiker de regie over wat hij wel of niet wil delen aan informatie."