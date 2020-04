Coronavirus in Breda: 53 inwoners overleden, 140 opgenomen

BREDA - Er zijn sinds het coronavirus Nederland bereikte 53 Bredanaars overleden aan het virus. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. In totaal werden er 140 Bredanaars opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens de dagelijkse update van het Amphia is er in de afgelopen 24 uur niemand met corona overleden in het ziekenhuis. In totaal overleden er in het Amphia 81 coronapatiënten. Landelijk gaat het inmiddels om 4177 sterfgevallen. Het aantal overleden patiënten lijkt de laatste dagen af te nemen. Daaruit kunnen we voorzichtig concluderen dat de maatregelen van de overheid effect hebben gehad.

Amphia

In het Amphia ziekenhuis in Breda zijn in totaal 81 patiënten overleden aan de Covid-19 besmetting. In het ziekenhuis liggen ook veel mensen uit de omliggende gemeenten. In totaal worden er momenteel nog 35 patiënten die besmet zijn met het virus behandeld. Daarvan liggen er 15 op de intensive care. Ook is er in de afgelopen 24 uur één patiënt ontslagen in het ziekenhuis. In totaal mochten er 237 patiënten naar huis.