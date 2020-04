Amphia start de reguliere zorg voorzichtig weer op

BREDA - Het Amphia ziekenhuis in Breda is de reguliere zorg weer op aan het starten. Zoals premier Rutte ook in zijn persconferentie benadrukte, is het belangrijk dat de 'gewone' zorg weer op gang komt naast de zorg voor coronapatiënten. "Amphia is op een langzame en gecontroleerde manier weer van start gegaan met de andere zorg aan patiënten. Zo blijven wij ook flexibel in het geval het aantal COVID-19 patiënten weer stijgt", laat het ziekenhuis weten.

Het Bredase ziekenhuis begint met de patiënten voor wie zorg niet langer uitgesteld kan worden. "Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt. Afhankelijk van de noodzaak kan het zijn dat patiënten langer moeten wachten op een afspraak dan ze gewend zijn."

Wie weer naar het ziekenhuis mag komen voor een afspraak, moet zich wel aan strenge regels houden. Zo zijn bepaalde stoelen in wachtkamers afgezet met rood-wit gestreept lint, om te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar zitten. Ook is het niet toegestaan om iemand mee te nemen naar je afspraak, tenzij het een mantelzorger is. Wie voor een afspraak in het ziekenhuis moet zijn maar niest of hoest, krijgt bij betreden van de parkeergarage of het ziekenhuis een mondkapje.

Een aantal veelgestelde vragen beantwoord:

Is het ziekenhuis veilig?

Amphia treft vele maatregelen om de zorg voor onze patiënten veilig te laten verlopen. COVID-19 patiënten worden via een aparte ingang ontvangen en behandeld in isolatiekamers. We houden bijvoorbeeld ook de 1,5 meter afstand aan. Ook de poliklinieken worden hiernaar ingericht waar mogelijk.

Waarom begint de zorg al weer tijdens COVID-19?

De zorg voor COVID-19 patiënten in het ziekenhuis neemt af. Daarnaast is het nog langer uitstellen van de andere zorg niet verantwoord, want dit kan gevolgen hebben voor onze andere patiënten

Waarom start Amphia niet alle zorg?

Wij willen onze zorg veilig houden voor patiënten en medewerkers. Dat kan alleen als we dit stapje voor stapje doen. Zo houden we ook ruimte om weer meer COVID-19 patiënten op te vangen indien nodig.

Kijk voor alle veelgestelde vragen op de website van het ziekenhuis.