Weerbericht Breda: 'Komend weekend iets minder warm, maar wel droog'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 24 april en het weekend.



Een hogedrukgebied boven de Noorse Zee duwt via de Noordzee een zwak koufront naar het zuiden. Hierachter bevindt zich minder warme lucht. En dat betekent dat de warme temperaturen van woensdag en donderdag verleden tijd zijn. Maar toch is er geen reden om te treuren. Want het blijft aangenaam weer, met weinig regen.

Vrijdag is het nog zonnig en droog. Er drijven wel wat wolkensluiers voorbij. De wind waait matig, gemiddeld met 3 Beaufort, uit het noorden. Het kwik reikt nog tot 21 of 22 graden.



Het weer de volgende dagen:

Zaterdag

De dag begint met wolkenvelden, maar neerslag wordt niet verwacht. Gaandeweg de middag keert de zon terug. Er waait nog steeds een matige noordenwind van gemiddeld 3 Beaufort. Het kwik heeft een stapje terug gedaan naar 18 graden.

Zondag

Het wordt opnieuw zonnig en droog. De wind is zwak en veranderlijk. Maxima rond 19 graden.

Maandag, Koningsdag

Opnieuw vrij zonnig, later op de dag meer wolken. Het blijft droog. Er staat een zwakke veranderlijke wind en het wordt met ca 20 graden een fractie zachter.

Zo was het weer gisteren (donderdag 23 april 2020)

Maximumtemperatuur 25,6 graden

Minimumtemperatuur 8,0 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld vrijdag 24 april 2020 om 12:00 uur