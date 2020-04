Amphia ziekenhuis verzorgt nog 28 coronapatiënten, waarvan 14 op de ic

BREDA - De situatie in het Amphia ziekenhuis is afgelopen dagen stabiel gebleven. In totaal worden er momenteel 28 coronapatiënten verzorgd in het Bredase ziekenhuis. Daarvan liggen er 14 op de intensive care. In totaal zijn er in het Bredase ziekenhuis sinds maandag zeven personen overleden aan het virus in het ziekenhuis.

De situatie in het Amphia ziekenhuis is afgelopen dagen relatief stabiel gebleven. En dat is hoopvol nieuws. Want om versoepelingen van de coronamaatregelen door te kunnen voeren, is het cruciaal dat de druk op de zorg niet toeneemt, legde Jaap van Dissel dinsdag nog uit in de persconferentie.

Begin april lagen er zo'n negentig coronapatiënten in het Bredase ziekenhuis. Daarvan lagen er toen 29 op de intensive care. Die cijfers zijn afgelopen weken flink gedaald. Er worden vandaag nog 28 coronapatiënten in het ziekenhuis behandeld, waarvan 14 op de intensive care. De afgelopen 24 uur overleden er in het ziekenhuis vijf personen aan het virus. Ook mochten er vier na hun ziekenhuisopname weer naar huis.

Maatregelen

Dinsdag werd in de persconferentie van Mark Rutte bekend dat enkele coronamaatregelen versoepeld worden. Zo mogen kinderen weer gaan sporten en zullen basisscholen na de meivakantie weer open gaan. Lees er hier alles over.