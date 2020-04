De Bredase Thomas schittert in The Voice Kids. (Foto: Screenshot YouTube The Voice Kids)

Bredase Thomas (9) zingt sterren van de hemel in The Voice Kids

BREDA - De 9-jarige Thomas uit Breda schittert dit seizoen in The Voice Kids. Tijdens de Blind Auditions veroverde hij een plekje in Team Sanne. Vrijdagavond won de Bredanaar zijn battle en plaatste zich zo voor de sing-off.

De vrolijke Thomas liet tijdens de Blind Auditions gelijk zijn Brabantse roots zien met zijn vertolking van 'Er is een nacht' van Guus Meeuwis. Met zijn gitaar- en zangkunsten wist hij dan ook drie stoelen om te draaien. Daardoor stond hij voor een moeilijke keuze. Ondanks de mooie praatjes van Marco Borsato en Ali B, koos de Bredanaar voor Team Sanne.

"Hij dj't er lustig op los, doet aan freerunnen en als hij niet aan de bak komt in de muziek, wil hij politieagent worden. Negen jaar oud, uit Breda en vanavond zonder gitaar, Thomas!" Zo werd de Bredanaar vrijdagavond aangekondigd voor zijn battle. Samen met de Udense Loïs en Maassluise Melissa zette hij een spetterende versie neer van 'Blauwe dag' van Suzan en Freek.

Na afloop kreeg Thomas veelbelovend commentaar. "Als het de battle van de giechel was, dan had Thomas meteen gewonnen", begon Ali B. "Jij bent zo vrolijk. Je zou nog breakdancen op een begrafenisliedje. Het is zo authentiek en bijna niet te trainen wat jij hebt. Ik zou graag Thomas terug willen zien." En coach Sanne heeft geluisterd naar Ali. Na ook Loïs en Melissa hun welverdiende complimenten te geven, is Thomas aan de beurt. "Zonder gitaar is natuurlijk best spannend, maar wat doe jij? Jij danst gewoon dat hele podium over", zegt Sanne. Na lang twijfelen heeft ze haar keuze gemaakt, maar Miss Montreal laat haar keuze vallen op de enthousiaste Thomas.

Hierdoor behoort de Bredanaar nu tot de laatste vier van Team Sanne. Om een plekje in de finale te bemachtigen, moet hij nog door de sing-off heen komen. Duimen maar!

De spetterende Blind Audition van Thomas.