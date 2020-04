Volgende stap in herontwikkeling Heuvel: gevarieerde en duurzame buurt met 270 huur- en koopwoningen

BREDA - De Heuvel wordt een duurzame buurt, met energiezuinige woningen zonder gas in een groene openbare ruimte met klimaatadaptatie. Zo stelt WonenBreburg. Daarom werden daar eind 2019 de 322 portiekwoningen van architect Peutz gesloopt. Op die plek komen 110 huurappartementen en 160 koopwoningen terug.

De opknapbeurt van de Heuvel begon achttien jaar geleden al. Toen stelde de gemeente het wijkontwikkelingsplan voor de wijk vast. Het moest de verloedering van de buurt keren. Ook veranderde het percentage sociale huur in de wijk van zeventig procent naar vijftig procent. De 322 woningen uit de jaren '50 waren niet meer up to date te krijgen en werden daarom gesloopt. WonenBreburg heeft nu een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de omgeving Hudsonstraat.

Met de sloop van de woningen aan het Planciusplein ging ook de bijzondere muurschildering verloren. (Tekst gaat verder na foto)

Duurzame wijk

Door 160 koopwoningen en 110 sociale huurappartementen te bouwen krijgt de nieuwbouwwijk een gevarieerd aanbod. De oorspronkelijke 'lamellen' structuur in de wijk zal behouden worden. In het noordelijke deel, vlakbij Amundsenweg, heeft WonenBreburg twee appartementencomplexen van ieder circa 55 woningen gepland. In het zuidelijk deel komen 160 eengezinswoningen. Deze zullen gebouwd worden door één of meerdere ontwikkelaars zodat WonenBreburg de bouw van sociale huurwoningen elders kan financieren.

Daarnaast wordt het een duurzame wijk. De woningen worden energiezuinig en zonder gas. Ook vernieuwt en 'vergroent' het openbaar gebied, door klimaat adaptieve maatregelen met minder verharding en meer groen. Omwonenden zijn de afgelopen periode bij diverse inloopavonden geweest om hierover mee te denken. "We zijn met zorgvuldigheid richting bewoners en met hun inbreng een gevarieerde wijk aan het maken, met respect voor wat er was en tegelijkertijd met meer en een beter toekomstperspectief", stelt Hans Pars, bestuursvoorzitter WonenBreburg. "Een wijk waar er voor iedere bewoner van Breda wat te vinden is, en niet in de laatste plaats voor onze huurders en woningzoekenden. Gezien de toenemende vraag naar betaalbare én duurzame woningen in Breda benutten wij graag iedere kans om nieuwe huurwoningen bij te bouwen."

WonenBreburg hoopt dat eind 2020 het bestemmingsplan definitief vastgesteld wordt , zodat halverwege 2021 de bouw van de sociale huurwoningen kan starten.