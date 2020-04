Curio-docenten zingen voor studenten in de zorg: 'We zijn gewoon heel trots op ze'

BREDA - Stel je voor, je bent student verpleegkunde en loopt stage in de zorg. Vervolgens ligt ineens alles op z'n kop door de coronacrisis en moet je net zo hard meewerken. Het overkwam onder andere de studenten van Curio. Daarom vonden de docenten het tijd om hen door middel van een video een hart onder de riem te steken.

Studenten verpleegkunde lopen ook tijdens deze coronacrisis 'gewoon' stage. "Deze crisis is het niet het ideale veilige leerklimaat, iets wat we juist heel belangrijk vinden. We merken dat er veel gevraagd wordt van onze studenten. Ze moeten steeds zelf kiezen of ze iets wel of niet willen doen", legt docent Lieke Huijbregts uit. "Toch gaat iedereen anders met de situatie om. Sommige studenten worden assertiever, andere juist wat schichtiger. Desondanks doen ze het allemaal erg goed en zijn we gewoon heel trots op onze studenten. Vandaar dit liedje."

Samenhorigheid

Twee docenten kwamen met het idee om het liedje te schrijven en zingen voor de studenten. "Dit idee werd met zeer veel enthousiasme ontvangen want al onze collega's gaven aan de studenten te missen. Op Tweede Paasdag hebben we 's avonds via Teams alles proberen in te zingen", vertelt Jos Reulen, ook docent op Curio. Dat ging nog niet zo makkelijk. "Je ziet in de clip dat het af en toe wat drukker is maar dat er toch samenhorigheid heerst. Dat is ook precies hoe we als team zijn. Wij kunnen natuurlijk niet allemaal zo mooi zingen maar we hebben wel allemaal onze stem mogen laten horen. Zeker omdat we dit uit een goed hart hebben gezongen." Ook zijn er docenten die het via spraakmemo of een video hebben opgenomen, vult Huijbregts aan. "Iedereen heeft op zijn eigen manier een bijdrage geleverd, dat is heel leuk. In de video kun je zien dat we ontzettend veel lol hebben gehad, dat past bij ons als team. Uiteindelijk ben ik aan de slag gegaan als editor, dat was nog wel wat werk."

'Mega lief zeg!'

De video werd nét voor de vakantie naar de studenten gestuurd. "We kregen echt zulke leuke en lieve reacties terug", vertelt Lieke Huijbregts enthousiast. 'Mega lief zeg!', 'Heel leuk!!' en 'Wat een talenten zeg!', valt er te lezen in de groepsWhatsApp. "Eén jongen stuurde privé naar mij dat zijn moeder het niet droog hield. Als hij de moeite neem om zo'n berichtje te sturen, dan weet je dat het ook op hem indruk heeft gemaakt." Ook Jos Reulen was blij met alle de reacties. "De studenten waren allemaal zo enthousiast, maar zelfs collega's, het management en het college van bestuur hebben zeer positief gereageerd. Toen we de video online deelden, kwamen er ook erg positieve reacties van andere mensen, zowel uit de zorg als van andere onderwijsinstellingen."

Maar de coronacrisis is nog niet voorbij. "Wat de studenten nu meemaken is met geen pen te beschrijven", legt Reulen uit. "Wij proberen te luisteren naar onze studenten om te zorgen dat ze al het vervelende wat ze meemaken een plaatsje kunnen geven. We worden regelmatig in de avond gebeld met vragen hoe het één en ander aan te pakken. We proberen dan samen met de student een antwoord te vinden dat voor haar of hem het beste is, want we zijn er natuurlijk voor hen."