Amphia ziekenhuis verzorgt nog 30 coronapatiënten: geen nieuwe sterfgevallen

De situatie in het Amphia ziekenhuis is afgelopen dagen relatief stabiel gebleven. Momenteel worden er 30 patiënten met COVID-19 verzorgd in het ziekenhuis. Dat zijn er twee meer dan afgelopen zaterdag. Goed nieuws is dat het aantal patiënten op de intensive care stabiel is gebleven. Daar liggen momenteel nog 14 coronapatiënten. Sinds zaterdag zijn er geen nieuwe patiënten in het Amphia overleden aan het virus. Helaas heeft het ziekenhuis ook nog geen nieuwe patiënten met COVID-19 kunnen ontslaan.

Dat de situatie in de ziekenhuizen stabiel blijft is goed nieuws. Want om versoepelingen van de coronamaatregelen door te kunnen voeren, is het cruciaal dat de druk op de zorg niet toeneemt, legde Jaap van Dissel vorige week nog uit in de persconferentie. In diezelfde persconferentie maakte premier Mark Rutte bekend dat een aantal maatregelen worden versoepeld. Zo mogen kinderen weer gaan sporten en zullen basisscholen na de meivakantie weer open gaan. Lees er hier alles over.