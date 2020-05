Geen Run for Kika in Breda, wel Speciale @Home editie

BREDA - Het zou een primeur zijn voor Breda: voor de eerste keer zou het landelijke Run for Kika naar de stad komen. Maar door de coronacrisis gaat dat niet door. Als alternatief wordt er 3 mei een speciale run for KiKa @ Home editie gehouden om geld in te zamelen voor stichting Kinderen Kankervrij.

Door de coronacrisis zijn alle sportevenementen verboden. Maar dat mag voor Run for KiKa de pret niet drukken. Daarom komt de organisatie op 3 mei met een speciale @Home editie. Al meer dan duizend hardlopers 'rennen vanuit huis' voor KiKa.

Alleen of met het gezin, 1 of 10 kilometer. Iedereen kan op zijn manier bijdragen aan de 'KiKa-kilometerteller'. Deelnemers van de @Home editie bepalen zelf hun parcours en afstand. na de live-cooling down op YouTube voeren de deelnemers hun aantal kilometers in.

De organisatie benadrukt dat deelnemers zich aan de geldende coronamaatregelen moeten houden. "Nederland is massaal aan het hardlopen geslagen tijdens de coronacrisis. Met deze run bieden wij een uitdaging die past binnen de richtlijnen van het RIVM. Doe het veilig, houd je aan de regels, dan rennen we samen zoveel mogelijk KiKa-kilometers", aldus organisator Nikki Wester.

Run for KiKa @ Home start zondag 3 mei om 10.30 uur met een livestream op Youtube. Na een een welkomstwoord van Frits Hirschstein, oprichter van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en een warming up, kunnen deelnemers vanuit huis van start.



Meer informatie vind je hier.

Deelnemers Wendy en Miranda pakken het groots aan!

KiKa-duo en vriendinnen Wendy en Miranda hebben samen al flink wat runs voor KiKa gelopen. Als extra uitdaging lopen zijn van Almelo naar Deventer. In totaal exact de afstand van een hele marathon. ""Zonder publiek of aanmoedigingen wordt dit extra zwaar, maar we doen dit voor KiKa en om fit te blijven voor KiKa running events die er nog aan komen!", zegt Miranda Rosaro.