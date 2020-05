Aantal coronapatiënten in Amphia Ziekenhuis daalt naar minder dan dertig

BREDA - Voor het eerst in weken worden er in het Amphia ziekenhuis minder dan dertig coronapatiënten verzorgd. Het gaat in totaal nu nog om 28 patiënten. Daarvan liggen er dertien op de intensive care. Dat laat het Amphia vanochtend weten in een update.

Er werden gisteren opnieuw drie patiënten die besmet waren met Covid-19 ontslagen uit het Bredase ziekenhuis. Zij waren genoeg opgeknapt om thuis verder uit te kunnen zieken. In totaal liggen er nu nog 28 coronapatiënten in het Amphia. En dat is een bijzonder aantal, want sinds de piek in maart lagen er nooit minder dan dertig coronapatiënten in het Bredase ziekenhuis.

Intensive care

Er liggen momenteel nog dertien coronapatiënten op de intensive care. Die biedt normaal gesproken plek aan dertig patiënten, maar kan wanneer nodig opgeschaald worden naar 56 bedden. Om de druk op de IC te verlagen zijn er ook al ruim vijfentwintig coronapatiënten vanuit het Bredase ziekenhuis naar andere ziekenhuizen gebracht.

In totaal zijn er in het Bredase ziekenhuis sinds de start van de uitbraak 88 mensen overleden aan het coronavirus.