Grijze wolken en regen in Breda, en komende dagen wordt het niet veel beter

BREDA - Bredanaars zijn afgelopen weken verwend met blauwe luchten en veel zon. Maar aan die periode is vandaag een einde gekomen. De wolken zijn grijs en er valt regelmatig wat regen. En dat blijft ook komende dagen zo, stelt Weeronline.

Het is bewolkt, het regent van tijd tot tijd en het is zo'n 12 graden. Daarmee is het contrast met gisteren groot. Toen konden Bredanaars Woningsdag nog in de stralende zon vieren op hun balkon of in de tuin en werd het zo'n 21 graden.

Komende dagen

Komende dagen wordt het weer niet veel beter dan vandaag. Morgen begint de dag opnieuw met lichte regen. De regen trekt naar het oosten weg en in Brabant wordt het vrij snel droog. 's Middags kan dan ook de zon nog even doorbreken. De temperatuur stijgt naar 15-16 graden in het zuiden. Daarmee is de temperatuur heel normaal voor eind april.

Donderdag is het bewolkt en is er kans op stevige buien met onweer. Vrijdag zal de zon iets meer schijnen, maar ook dan voorspelt Weeronline forse regenbuien. Ook in het weekend is het wisselvallig met op beide dagen kans op buien. Zo nu en dan schijnt ook de zon. De temperatuur stijgt naar waarden tussen 14 en 17 graden.