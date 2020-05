Aantal coronapatiënten in Amphia terug op 30, één persoon overleden

BREDA - Het aantal coronapatiënten dat wordt verzorgd in het Amphia ziekenhuis is weer opgelopen naar 30. Eén dag eerder waren dit er 29. Op dinsdag was het aantal patiënten in Amphia voor het eerst in vier weken onder de dertig.

Momenteel worden er 30 coronapatiënten verzorgd in het Amphia. Daarvan liggen er twaalf op de intensive care. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het ziekenhuis. Ook is er in de afgelopen 24 uur één persoon overleden aan de gevolgen van het virus. In totaal zijn er in het Bredase ziekenhuis sinds de start van de uitbraak 91 mensen overleden aan het coronavirus.

Ook werden er gisteren vier patiënten die besmet waren met Covid-19 ontslagen uit het Bredase ziekenhuis. Zij waren genoeg opgeknapt om thuis verder uit te kunnen zieken. In totaal zijn er nu 251 coronapatiënten ontslagen uit het Amphia.

Intensive care

Er liggen momenteel nog twaalf coronapatiënten op de intensive care. Die biedt normaal gesproken plek aan dertig patiënten, maar kan wanneer nodig opgeschaald worden naar 56 bedden. Om de druk op de IC te verlagen zijn er ook al ruim vijfentwintig coronapatiënten vanuit het Bredase ziekenhuis naar andere ziekenhuizen gebracht.