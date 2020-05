NAC zamelt in voor de voedselbank via drive-thru bij het stadion

BREDA - Wie deze middag langs het Rat Verlegh Stadion rijdt, komt de drive-thru voor de voedselbank tegen. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur kunnen Bredanaars er spullen en eten inleveren dat gedoneerd zal worden aan de voedselbank.

In deze periode waarin iedereen aan het COVID-19-virus denkt, leven er ook nog altijd meer dan één miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens. Daarom steunt NAC Voedselbank Breda en Club Kruimel om mensen uit de omgeving te voorzien van voedselpakketten en andere artikelen. En dat gebeurt via een drive-thru.

"Er zijn heel veel verschillende producten welkom", laat NAC weten. De Voedselbank wordt heel erg geholpen door bijvoorbeeld: babyvoeding, pasta, pastasaus, koffie, hagelslag en chocolade pasta. Club Kruimel is met name op zoek naar: leesboeken, spelletjes voor de Xbox of PlayStation, Lego, Playmobile, tekenspullen, knutselspullen, buitenspeelgoed en voetballen.

Veilig

Wanneer je door de drive-thru rijdt is het voor de bestuurders makkelijk gemaakt: de kraampjes staan aan de linker kant van de auto, zodat de bestuurder alleen het raam van zijn auto open hoeft te doen. Het is ook mogelijk om lopend of met de fiets je spullen af te geven bij de kraampjes. Uiteraard wordt er gelet op het handhaven van de 1,5e meter afstand en wordt er gewerkt met handschoenen.

De steun voor de voedselbank is hard nodig. Door de coronacrisis wordt er namelijk minder gedoneerd aan de voedselbank, terwijl de vraag naar pakketten hoog is.

Drive-thru

Vanaf de Lunetstraat rijd je de Rat Verleghstraat in richting de ingang van P5, rij P5 op en sla vervolgens linksaf de promenade van de B-Side op. Hier staan de kraampjes waar je de artikelen kan afgeven. Er wordt met duidelijke borden aangegeven waar de ingang en uitgang is van de drive-thru.