Leger des Heils start campagne voor buurtwerk: 'Help ons dichtbij te blijven'

BREDA - Het Leger des Heils is een campagne gestart om extra geld op te halen voor buurtwerk. "Naar verwachting gaat door de coronacrisis het aantal mensen dat afhankelijk van ons buurtwerk is flink stijgen."

De buurthuiskamers en korpsgebouwen van het Leger des Heils zijn momenteel gesloten vanwege het virus. Maar dat betekent niet dat het werk ook stilvalt. "Sterker nog: hulp is nu harder nodig dan ooit." Hierbij kun je denken aan het verstrekken van warme maaltijden, hulp bij boodschappen doen of simpelweg het versturen van een kaartje aan mensen die alleen wonen.

Dichtbij blijven

Het overgrote deel van de buurthuiskamers van het Leger des Heils is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Verwacht wordt dat het aantal bezoekers de komende tijd vlug stijgt. "We doen ons uiterste best om 'in de buurt' te blijven, maar daarbij wel een veilige afstand te hanteren. Juist nu is de behoefte aan contact en directe hulp enorm. We doen wat we kunnen. Op dit moment betalen we alle extra hulp grotendeels uit eigen zak. Maar dat is natuurlijk niet houdbaar voor de lange termijn", aldus programmadirecteur Bert van de Haar.

Buurthuiskamers

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo'n honderd buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. In steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten. Doneren kan hier.