Breda stuurt brief aan staatssecretaris: 'Wij zijn bereid Griekse vluchtelingen op te vangen'

BREDA - Het is een schrijnende situatie: 5000 kinderen die momenteel in Griekse vluchtelingenkampen verblijven. Zij zijn daar zonder ouders aangekomen en zijn bijzonder kwetsbaar. Als het aan Stichting Vluchteling ligt, wordt een deel van deze kinderen naar Nederland gehaald. En daar staat Breda achter. De stad is bereid om een bijdrage te leveren in het opvangen van de kinderen.

Als het aan Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland ligt worden 500 van de 5000 kinderen die momenteel verblijven in Griekse vluchtelingenkampen naar Nederland gehaald. Om de staatssecretaris over te halen, hebben de stichtingen een oproep gedaan aan gemeenten om hen te steunen. En dat doet Breda. De stad ondertekende het manifest van de drie organisaties, en heeft nu ook een brief naar de staatssecretaris gestuurd.

De brief gaat over 5.000 kinderen die momenteel in de Griekse vluchtelingenkampen verblijven. Deze kinderen zijn daar zonder ouders of familie aangekomen of zijn hun ouders naderhand kwijtgeraakt. "Door het ontbreken van toezicht en begeleiding worden deze kinderen gemakkelijk slachtoffer van onder meer uitbuiting en mensenhandel. De coronacrisis heeft de situatie in de kampen nog meer verslechterd. Wij vragen u daarom om u hard te maken voor deze kinderen en ze een ander leven te gunnen", schrijft Breda in de brief. Als besloten wordt om de kinderen naar Nederland te brengen, is Breda bereidt een deel van die kinderen op te vangen. "Als het kabinet daartoe besluit, staan wij klaar om onze bijdrage te leveren. Breda is immers een sociale stad die zich altijd bereid heeft getoond om haar bijdrage te leveren als door de Rijksoverheid een beroep op gemeenten wordt gedaan om vluchtelingen op te vangen."