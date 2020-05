Recreatieve overnachtingen weer toegestaan: campings en B&B's kunnen weer open

BREDA - Het verbod op recreatief nachtverblijf in de provincie Noord-Brabant is opgeheven, wel blijft gezamenlijk sanitair gesloten en het verbod op samenkomsten blijft eveneens gelden. Dat heeft de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bekendgemaakt. Vanaf vrijdag 3 april was het verboden om te overnachten op (mini)campings, recreatieparken, bed & breakfasts, Airbnb's en jachthavens.

Vanaf woensdag 29 april geldt een nieuwe noodverordening. Daarin staat vastgelegd wat op dit moment wel en niet is toegestaan in de provincie Noord-Brabant. Eén van de versoepelingen is dus het openstellen van recreatieve overnachtingen. Verder zijn ook een aantal maatregelen verwerkt zoals aangekondigd op de persconferentie van de minister-president vorige week. Het gaat onder andere om een versoepeling rond sporten en bewegen voor jeugdigen en de mogelijkheid om contactberoepen in de gelegenheid te stellen een afhaalfunctie voor producten in te laten richten. Denk aan haarverzorgingsproducten.

Verspreiding de kop indrukken

De maatregelen rondom de overnachtingen hadden als doel om reisbewegingen in en naar Noord-Brabant te voorkomen. Daarmee hoopten de Veiliggeidsregio's een extra claim op de al overbelaste zorg en verdere verspreiding van het coronavirus de kop in te drukken. Wel waren er uitzonderingen voor hotels en het (laten) overnachten van seizoenarbeiders en zorgpersoneel, vaste standplaatsen met eigen voorzieningen, en tijdelijke bewoning anders dan voor recreatief nachtverblijf. Bij dat laatste moet gedacht worden aan persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding.