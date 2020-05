Meer dan 1600 huishoudens in Noord-West-Breda zonder stroom

BREDA - Meer dan 1600 huishoudens in Breda zitten dondermiddag zonder stroom. Dat meldt Enexis. Het is nog niet bekend waardoor de verstoring is ontstaan.

Rond half één werd een verstoring gemeld bij netbeheerder Enexis. 1619 huishoudens in Noord-West-Breda zitten daardoor tijdelijk zonder stroom. Monteurs zijn onderweg om de verstoring te verhelpen. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing verholpen zal zijn. Ook is onbekend waardoor de storing is ontstaan.