Milieustation Slingerweg opent bij drukte: ’45 minuten in de rij, tweede Milieustation erbij’

BREDA - De gemeente gaat vanaf 6 mei bij grote drukte een twee milieustation openen. Het station, aan de Slingerweg, moet oplossing bieden tegen de lange rijen en enorme wachttijden.

Onder het principe '45 minuten in de rij, tweede Milieustation erbij' opent Breda vanaf woensdag 6 mei aanstaande tijdelijk het milieustation aan de Slingerweg. Hiermee wil de gemeente de wachttijden terugdringen, de service naar inwoners optimaal houden en stimuleren dat mensen hun afval goed blijven scheiden. Tegelijkertijd herhaalt Breda de oproep: kom alleen als het echt nodig is en stel anders het bezoek aan het milieustation uit.

De drukte bij de milieustraat wordt veroorzaakt doordat veel mensen tegelijkertijd aan het opruimen zijn geslagen en hun spullen wegbrengen. Als vanaf 6 mei de wachttijd bij het Spinveld oploopt tot langer dan 45 minuten, dan opent de gemeente per direct het tweede station aan de Slingerweg. Beide milieustations liggen op 5 minuten rijden van elkaar. Deze flexibele openstelling geldt van maandag tot en met zaterdag. Op zondag is alléén Slingerweg geopend.

"Onze afvalmannen en -vrouwen doen wat ze kunnen om iedereen snel, adequaat en veilig te helpen. Maar ik snap dat niemand het fijn vindt om zo lang in de rij te wachten. Daarom kunnen mensen nu bij extreme drukte tijdelijk bij de Slingerweg terecht. Dat fixen we razendsnel vanuit het principe '45 minuten in de rij, tweede Milieustation erbij", laat wethouder Daan Quaars weten. De wekelijkse inzameling van het groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) vindt deze zomer plaats vanaf zaterdag 16 mei tot en met 1 augustus. Hou voor al het afvalnieuws breda.nl en de app Afvalwijzer in de gaten.