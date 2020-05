Weerbericht Breda: 'Onweer, hagel en plensbuien'

BREDA - Het weekend staat weer voor de deur en voor velen is het een lang weekend in verband met Bevrijdingsdag. En de vooruitzichten voor 4 en 5 mei zijn goed. Maar voor vandaag en morgen is de voorspelling minder mooi. Er is namelijk kans op onweer, hagel en forse plensbuien.

De dag is vandaag rustig begonnen met wolken en af en toe zon. Maar later vanmiddag neemt de kans op regen toe. Er ontstaan fellere buien en de kans op onweer en hagel neemt toe. Het kan lokaal even flink regenen en ook flinke windstoten zijn niet uitgesloten. Dat meldt Weeronline.

Weekend

Het weerbeeld wordt dit weekend geleidelijk steeds beter. Zaterdagochtend zijn er op veel plekken in het land buien, maar Noord-Brabant lijkt relatief droog te blijven. De maxima komen uit op 12-15 graden en dat is een paar graden frisser dan normaal. In de middag neemt de kans op buien af en laat de zon zich zien.

Zondag ziet het weerbeeld er anders uit. Er is een mix van zon en stapelwolken en met 14 tot 18 graden is het ook minder fris. Maandag is er nog een buienkans, maar dat is vooral landinwaarts. Zo nu en dan schijnt de zon en het wordt 13-17 graden. Op Bevrijdingsdag is het overwegend droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur valt een graadje hoger uit met lokaal 18 in het zuiden.