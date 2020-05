Eindelijk de baan weer op: Bredase verenigingen dolblij met hervatten trainingen

BREDA - Wat is het een opluchting voor veel kinderen en trainers: eindelijk mogen ze de banen en sportvelden weer op om te trainen. Daarbij moeten natuurlijk wel bepaalde regels in acht worden genomen, maar dat verloopt goed. Zo stonden ook de jonge tennisers van TV De IJpelaar woensdagavond weer op de baan.

Het voelde woensdag al een soort bevrijding voor de jeugd van TV de IJpelaar, vertelt Dennis korsten. "Na vele tennisloze weken konden de lessen voor de jeugd dan eindelijk weer worden opgestart. Trainers Ivo en Bob waren dolblij om weer met hun leerlingen aan de slag te kunnen." Daarbij werden de regels nauwlettend nageleefd. Zo hielden trainers en tennissers netjes de anderhalve meter afstand van elkaar.

Naast de trainingen kan de jeugd, door de inzet van enthousiaste vrijwilligers, bij TV De IJpelaar ook vrij spelen. "Het tennispark is in de afgelopen weken goed onderhouden. De 9 tennis- en 2 spiksplinternieuwe padelbanen liggen er dan ook prachtig bij om hopelijk snel weer in volle omvang in gebruik genomen te kunnen worden."

Maatregelen

Sinds 29 april mogen jongeren tot en met 12 weer buiten sporten bij hun vereniging. Kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 mogen ook weer trainen, maar moeten wel anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Alle overkoepelende sportorganisaties hebben voor hun aangesloten verenigingen duidelijke protocollen gemaakt over de regels die nageleefd moeten worden. Zo ook de KNLTB: