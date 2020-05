Er wordt weer gevoetbald in Breda: 'De kinderen stralen'

BREDA - Kinderen mogen door heel Nederland sinds woensdag weer trainen en sporten. Ook in Breda openen verenigingen hun sportruimtes. Toch wachten een aantal verenigingen met het openen van de deuren, omdat er nog wel regelingen getroffen moeten worden. Voetbalvereniging Advendo opende vandaag de poorten.

DOOR: CAMIEL BEEKERS

Het is een regenachtige ochtend. En de velden liggen er verlaten bij, bij voetbalvereniging Advendo in de wijk Hoge Vught. Al zeven weken lang heeft geen voetbalschoen het gras aangeraakt. Bestuurslid Ger opent de poort van het complex om alvast de eerste voorbereidingen te kunnen treffen voor de trainingen.



"De kinderen vang ik straks hier op. Ze worden door de trainers meegenomen naar het voetbalveld. Naast het voetbalveld mogen de kinderen nergens naar binnen", legt Ger uit. Hij zet pionnen neer op de parkeerplaats voor het terrein om de ouders op afstand te houden. De eerste training lijkt niet zo druk te worden. "Vanwege de Ramadan zullen veel van onze leden vandaag niet komen. Maar als we maar met een paar kinderen beginnen, dan zullen we anderen vanzelf enthousiasmeren."

"Mijn zoon stond gisteren al zijn tas in te pakken"

Nancy

Langzaam komen de eerste kinderen het terrein binnendruppelen. Ze hebben de sportkleren al aan. De regen weerhoudt ze niet om te gaan voetballen, want ze rennen direct het doorweekte grasveld op om te beginnen. Er zijn ook kinderen zonder voetbalschoenen aanwezig. "Vriendjes en vriendinnetjes zijn gewoon welkom en mogen ook meetrainen", legt Ger uit. Je hoeft geen lid te zijn van de vereniging om te komen sporten.

Trainer Robert roept zijn voetballers bij elkaar. Hij is zelf vader van Levi (5), die in het team voetbalt. "Heerlijk om weer training te mogen geven", legt hij uit. "Ik zou ook graag zelf weer willen beginnen met voetballen, maar hier haal ik zeker ook plezier uit." Hij zet de eerste pionnetjes op de grond en begint aan de warming-up. De kinderen mogen met de bal rondrennen en stoppen wanneer hij stop zegt.

"De kleintjes zijn het fanatiekst", lacht Ger die aan de kant staat te kijken naar de training op het veld. Aangezien de voetballers deze ochtend allemaal onder de 12 jaar zijn, wordt er geen rekening gehouden met de afstand. "Alleen ik moet zelf een beetje afstand houden van de kinderen", geeft Robert aan. Ger geeft aan dat bij de kinderen boven de twaalf wel rekening met de afstand wordt gehouden. "We maken dan gebruik van andere soorten trainingsvormen, dus passen over een lange afstand of op doel schieten. Als blijkt dat de kinderen geen afstand kunnen houden, dan stoppen we de training."

"Ik vind het heel fijn dat ze na zo lang wachten weer mogen trainen. Nu kunnen ze lekker een uurtje hun energie kwijt", legt moeder Claudia uit die samen met een aantal andere ouders op de parkeerplaats kijken naar de training. Ze is niet bang voor gevolgen voor de gezondheid van haar zoon. "Het belangrijkste is dat ze weer achter een bal aan kunnen rennen en de teamgenoten kunnen zien."



"Dit is ook belangrijk voor de sociale ontwikkeling", geeft vader Peyman aan. "Het is goed da de kinderen weer wat bezigheid hebben, anders ligt de focus heel erg op een of twee vriendjes." De kinderen hadden er volgens de ouders dan ook zin in. "Mijn zoon stond gisteren al zijn tas in te pakken", lacht moeder Nancy.



"Je ziet dat de kinderen stralen", geeft trainer Robert aan. De training loopt op zijn einde en de voetballers doen nog even een partijtje ter afsluiting. "Het is ook leuk om je eigen zoon weer te zien spelen. Hij lijkt wel beter geworden, maar dat kan ook komen doordat hij de afgelopen tijd veel buiten heeft gespeeld en gevoetbald." Hij kijkt met een goed gevoel terug op de eerste training. "Ik heb dit wel gemist. Toen ik hoorde dat we weer mochten trainen had ik er al zin in."

Ook de kinderen zijn blij dat ze weer hebben kunnen trainen. Sam (7) vertelt: "Ik vond het leuk. Nadat ik op het veldje heb gevoetbald kon ik weer op een echt voetbalveld voetballen. Het partijtje vond ik het allerleukst". Robert geeft aan dat ze normaal de partijtjes juist niet leuk vinden. "Ja, maar ik heb 5-2 gewonnen", geeft Levi trots aan.