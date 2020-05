Herdenken in coronatijd: Leg digitaal een bloem bij een monument in Breda

BREDA - Het zal vandaag relatief stil blijven bij de oorlogmonumenten in de gemeente Breda. Normaal worden er op verschillende plaatsen herdenkingen gehouden, maar die gaan niet door. Wie wil kan dit jaar een digitale bloem leggen.

Normaliter is het college vertegenwoordigd in de OLV ten Hemelopneming kerk in Prinsenbeek, in Ulvenhout met een kranslegging bij het monument bij het oude gemeentehuis aan het Wilhelminaplein, in de Sint Willibrorduskerk in Teteringen en natuurlijk in park Valkenberg in het centrum van Breda. Maar alle herdenkingsbijeenkomsten zijn als gevolg van het coronavirus afgelast. Namens het gemeentebestuur, de Bredase gemeenschap en door de diverse organiserende comités worden er bij die locaties wel kransen gelegd. Dit gebeurt zonder aanwezigheid van publiek en in lijn met de richtlijnen van het RIVM.

Voor wie toch een bloem weg wil leggen bij eenoorlogsmonument in Breda of een andere plek in Nederland, heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei een speciale actie bedacht. "Mensen kunnen virtueel een bloem leggen bij een van de 3.900 monumenten in heel Nederland. Op deze manier kan iedereen stilstaan bij de oorlogsslachtoffers uit de buurt, zonder een bezoek te brengen aan een monument."

Hoe werkt het?

Het leggen van een virtuele bloem is gemakkelijk: