Honderden stuks fruit voor Bredase kinderen dankzij Stichting Kinderfruit

BREDA - Stichting Kinderfruit heeft afgelopen weken ruim 1000 kinderen voorzien van fruit. Het gaat om kinderen die nu, om verschillende redenen, in de noodopvang zitten bij verschillende basisscholen en om kinderen bij de kinderopvang. Zo bezocht Stichting Kinderfruit woensdag Kober Kinderopvang in Breda waar zo'n 700 kinderen fruit rkegen.

Stichting Kinderfruit bezocht naast Kober Kinderopvang ook Stichting OBO West-Brabant en KPO Roosendaal."Met de Stichting KinderFruit, sinds eind 2019 actief, wil ik me inzetten om een fruitpot te vullen voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is elke dag fruit te eten", vertelt Marielle Goorden, oprichtster van de stichting. "Kinderen dagelijks in de klas een gezonde snack laten eten moet gewoon heel normaal zijn."

Nu de scholen nog gesloten zijn, heeft Stichting KinderFruit gekeken naar mogelijkheden om ook in deze bizarre tijd kinderen te trakteren op een lekker stukje fruit. "Lekkere aardbeien en tomaatjes van lokale telers en appels en peren vanuit schoolfruit.nl. Kinderen die om verschillende redenen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang hebben we zo'n fruittraktatie gebracht en we werden met open armen ontvangen."