Aantal coronapatiënten in Amphia ziekenhuis daalt naar twintig

BREDA - Er worden momenteel nog twintig coronapatiënten verzorgd in het Amphia ziekenhuis in Breda. Daarvan liggen er acht op de intensive care. Dat betekent dat de daling die afgelopen weken te zien was nog steeds doorzet.

De cijfers die het Amphia ziekenhuis vanochtend bekend maakte in haar dagelijkse update zijn opnieuw positief. Afgelopen weken is er een duidelijke daling te zien van het aantal ziekenhuisopnames en patiënten op de intensive care. En die daling zet door. Waar er een week geleden nog 30 coronapatiënten verzorgd werden in het ziekenhuis, zijn dat er vandaag nog 20. Ook lagen er een week geleden nog 14 mensen op de IC. Nu zijn dat er 'slechts' 8.

Er overleden afgelopen weekend geen coronapatiënten in het Bredase ziekenhuis. Het totaal aantal sterfgevallen bleef staan op 93.

Intensive Care

Zaterdag werd bekend dat het aantal patiënten op de intensive care in Nederland weer op het normale niveau was. Er lagen toen in totaal bijna 1100 mensen op de ic, waarvan zo'n 700 met corona. De intensive care in Nederland werd afgelopen weken fors uitgebreid om plaats te bieden aan alle coronapatiënten. Ook het Amphia schaalde op. Zij kunnen hun normale ic-capaciteit van 30 bedden uitbreiden tot 56 wanneer dat nodig is.