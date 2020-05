Toespraak Paul Depla: 'Het Valkenberg is leeg, maar we zijn dichterbij dan ooit'

BREDA - Normaal gesproken houdt burgemeester Depla op 4 mei een toespraak bij het oorlogsmonument in het Valkenberg. Daar is het dan steevast druk. Bredanaars komen er samen om samen de oorlog te herdenken. Maar dit jaar is alles anders. We herdenken thuis. En burgemeester Depla hield zijn toespraak digitaal. Lees hem hier:

Op 4 en 5 mei staan we stil bij 75 jaar vrijheid in Nederland. En al voelt het onnatuurlijk, we doen dat thuis. Het liefst zouden we vandaag, 4 mei, bij elkaar zijn om samen te herdenken. In de stad, in de dorpen. Bij de monumenten. Met elkaar. Samen, zij aan zij. Om al die mensen te eren die gestorven zijn voor onze vrijheid. Om daarna op 5 mei de vrede te vieren. Zoals we dat op 29 oktober 2019 konden doen, precies 75 jaar na de bevrijding van Breda. Herdenken en vieren. Onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ik ben blij en dankbaar dat we vorig jaar, op 29 oktober, samen met onze Poolse bevrijders en onze Koning mochten stilstaan bij de vrijheid. Een indrukwekkende dag, waarop we samen geschiedenis schreven. Straten vol met mensen, de erevelden, een bomvolle Grote Markt, onze geliefde Poolse oud-strijders; Breda bracht het samen.

Hoe anders is het nu. 4 en 5 mei beleven we thuis. Wat een contrast! Het gaat tegen ons gevoel in. Want juist op deze momenten willen we laten zien dat we letterlijk en figuurlijk naast elkaar staan. Gedachten willen delen. Elkaar troosten. Samen onze slachtoffers herdenken. Samen onze vrijheid vieren. Samen onze democratie versterken. Nu is alles anders. De straten zijn leeg. Het Valkenberg leeg. Onwerkelijk. Ongemakkelijk.

4 mei 2020. Alle officiële herdenkingen zijn afgelast. De Grote Markt is leeg. Toch speelt de beiaardier, zijn er bloemen en luiden de klokken. Waarmee we willen zeggen: Luister goed! We zijn er! We zijn er voor elkaar! We bewaken de erfenis van de mensen die voor onze vrijheid zijn gevallen. In moeilijke tijden laten we zien hoe sterk we zijn. Komt het beste in ons naar boven. Dat is van alle tijden. Saamhorigheid. Creativiteit. Veerkracht. We vonden samen de kracht om door te gaan. Laat ons dat nu ook inspireren.

Vanavond staat de Koning op een lege Dam in Amsterdam. In een intense stilte. En wij beseffen: Al zijn we op afstand, we zijn wel samen. 185.000 Bredanaars. 17 miljoen mensen. Heel dichtbij elkaar. Dichterbij dan ooit.