Gemeente doet oproep: 'Doe geen plastic folie om bomen tegen processierupsen'

BREDA - De overlast van de processierups was vorig jaar groot. Daarom zet de gemeente dit jaar uitgebreid in op beheersing en bestrijding van de rupsen. En veel inwoners willen daarbij helpen. Op verschillende plekken in de Bredase stad en dorpen duiken er constructies van plastic folie langs boomstammen op. Maar dat is niet de oplossing, stelt de gemeente. "Goed bedoeld, maar toch liever niet."

De gemeente doet een oproep aan de bewoners om géén folie om boomstammen te wikkelen, omdat de kans op contact met brandharen hierdoor groter wordt. De haartjes van de rupsen blijven namelijk hangen aan het plastic en dat hangt vaak juist op een hoogte waar je ze niet wilt hebben. Daarnaast is het effect van deze methode ter preventie vrijwel nihil. Het idee van het plastic folie is dat het de looproute van de rupsen zou blokkeren. Maar dat is in de praktijk niet het geval. Meestal lopen de rupsen er gewoon overheen.

Rupsenvallen en nestkastjes

De gemeente zet verschillende middelen in om de eikenprocessierups te beheersen, zoals het hangen van nestkastjes, de feromoonvallen en de in februari geplaatste rupsenvallen. Maar ook het ecologisch maaien onder eikenbomen en het wegzuigen van de nesten horen bij de maatregelen. De overlast van de rupsen volledig wegnemen is helaas niet te realiseren, stelt de gemeente Breda. De gemeente zet in op het beheersen van de situatie.

Helpen

Inwoners kunnen meehelpen met de beheersing van de eikenprocessierups door de tuin zo natuurlijk mogelijk met groen in te richten, bloemen te planten en vogelkasten te hangen. Dat stimuleert namelijk de natuurlijke vijanden van de rupsen.

Meer weten over de beheersing van de Eikenprocessierups? Ga naar de site van de gemeente. Meldingen van nesten van de eikenprocessierups kunnen worden doorgegeven via de website www.breda.nl of 14076.

Kennisplatform

Ook het kennisplatform processierups stelt dat het omwikkelen van bomen met folie geen effect heeft. "De rupsen komen uit de eipakketjes die hoog in de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit de boom. Het idee van deze oplossing is dat de folie hun looproute zou blokkeren, maar dat is dus niet het geval."

Een gewone rups op een boomstam waar folie omheen is gewikkeld: