Gemeente Breda geeft mensen meer tijd om parkeerboetes te betalen

BREDA - De gemeente gaat mensen die een parkeerboete hebben gekregen meer tijd geven om die te betalen. Dat schrijft SP Breda op haar website. De betalingstermijn is nu nog twee weken, maar de gemeente gaat die oprekken naar vier weken.

SP raadslid Dirk Uijl hierover: "Een boete is nooit leuk, en je houdt er al helemaal geen rekening mee. Veel mensen kunnen van hun loon niet sparen, als ze in deze crisis al werk hebben. Dan kan een rekening van meer dan 65 euro even aftikken in twee weken een groot probleem zijn. En je wilt als gemeente toch niet mensen onnodig de schulden in duwen?"

De gemeente rekt daarom de betalingstermijn op van twee naar vier weken. "Met vier weken kan er een extra salarisbetaling of uitkering gebruikt worden om de boete te betalen", aldus Uijl.