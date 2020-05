Zonnige Bevrijdingsdag in Breda: drukte bij bouwmarkten, in het centrum en bossen

BREDA - Het is vandaag een zonnige Bevrijdingsdag in Breda. Dit zorgde voor drukte bij de bouwmarkten en in het centrum en bossen.

Mensen die een vanochtend een bezoekje brachten aan de Hornbach, moesten 'eventjes' geduld hebben. Er mocht steeds maar een beperkt aantal mensen, om de beurt, naar binnen. Pas als iemand de zaak verliet, mocht weer iemand anders naar binnen. Zo kon de bouwmarkt bezoekers volgens de richtlijnen van het RIVM binnenlaten. Ook in het centrum waren veel bezoekers te vinden.

Ook gingen veel mensen de bossen in. Zoals bij het Cadettenkamp, waar de parkeerplaats rond lunchtijd ook redelijk vol was (foto). Maar ook in de polder tussen de Haagse Beemden en Terheijden waren mensen aan het wandelen, hardlopen en picknicken.