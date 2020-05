Amphia ziekenhuis: 'Nog tien coronapatiënten op de IC'

BREDA - Er liggen momenteel nog tien coronapatiënten op de intensive care van het Amphia Ziekenhuis. Dat heeft het ziekenhuis vanochtend bekend gemaakt. Eerder op de dag communiceerde het ziekenhuis nog dat er slechts 5 coronapatiënten op de IC lagen, maar dat bleek een fout te zijn. Er was iets mis gegaan bij het verwerken van de cijfers.

De druk op de intensive care van het Amphia ziekenhuis is aan het afnemen. Op het hoogtepunt van de crisis lagen er ruim dertig coronapatiënten op de ic. Dat terwijl de intensive care van het Amphia normaal gesproken überhaupt maar dertig bedden heeft.

Inmiddels liggen er in het Bredase ziekenhuis nog tien coronapatiënten op de intensive care. Een positief getal, maar een stuk meer dan de vijf patiënten die het ziekenhuis eerder vandaag communiceerde. "Er is een fout gemaakt bij het verwerken van de cijfers. Daardoor hebben we per abuis gecommuniceerd dat er vijf patiënten op de IC liggen, maar dat klopt niet. Het gaat om tien patiënten", legt een woordvoerder uit. Er worden in totaal nog drieëntwintig patiënten die besmet zijn met Covid-19 behandeld in het Amhpia. In totaal overleden er in het ziekenhuis 95 mensen aan het virus.

Capaciteit

De dalende cijfers zijn goed nieuws. Tegelijkertijd legt Merijn Kant, hoofd van de IC-afdeling van het ziekenhuis, wel uit dat een forse investering in de intensive care hard nodig is. In de NPO Radio 1 podcast legde hij deze week uit dat ziekenhuizen nog jaren coronapatiënten op de IC zullen hebben liggen. Het aantal bedden moet volgens Kant dan ook structureel omhoog. En dat vereist een forse investering in de IC-afdelingen. Nederland heeft vergeleken met andere lande relatief weinig IC-bedden per 100.000 inwoners. Dat voldeed tot de corona-uitbraak, maar nu niet meer, stelt Kant.