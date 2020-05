Mark Rutte kondigt versoepelingen aan: 'Terrassen vanaf 1 juni weer open, sommige sporten weer toegestaan'

BREDA - Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben woensdagavond tijdens een persconferentie nieuwe versoepelingen aangekondigd. De huidige coronamaatregelen zouden in eerste instantie nog doorlopen tot en met 20 mei en Mark Rutte zou eigenlijk volgende week pas met versoepelingen komen. Maar, dat is nu toch vervroegd en dat is goed nieuws voor velen.

"De eerste uitbraak ligt achter ons", stelt Mark Rutte. "Twee weken geleden konden we al versoepelingen aankondigen. Ik heb toen gezegd dat we aan het begin staan van een nieuwe fase en nu kunnen we volgende stappen zetten. Stappen om de economie en de samenleving weer open te zetten. Dat doen we zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord. We kunnen Nederland alleen van het slot halen, als iedereen zich verantwoordelijk blijft gedragen."

Concreet werd woensdagavond bekendgemaakt dat kappers, maar ook andere contactberoepen zoals masseurs en nagelstylisten vanaf volgende week maandag (11 mei) weer van start mogen. Hetzelfde geldt ook voor rij-instructeurs. Uiteraard moeten daarbij wel de RIVM-maatregelen in acht worden genomen. Zo mogen klanten geen coronaklachten hebben én er moet gewerkt worden met reserveringen. Klanten moeten ook 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Eerder werd al bekend dat vanaf 11 mei ook basisscholen weer open gaan.

Sporten

Daarnaast komt er ook vanaf 11 mei een versoepeling voor sporten waarbij spelers geen contact maken. Denk bijvoorbeeld aan golf, tennis en zwemmen. Buiten sporten wordt ook weer toegestaan voor mensen boven de 18 jaar. Zolang de mensen voor, tijdens en na het sporten afstand houden en zich houden aan de regels, dan is het risico beheersbaar, aldus het Outbreak Management Team dat advies uitgeeft aan de minister-president.

Lange termijn

Daarnaast werden ook versoepelingen aangekondigd voor op de langere termijn. Zo gaf de minister-president aan dat terrassen en strandtenten vanaf 1 juni weer open mogen, zolang er maar wel 1,5 meter afstand wordt gehouden en mensen aan een tafeltje zitten. Restaurants mogen alleen open bij reserveringen met een maximumaantal van dertig personen. Ook bioscopen, theaters en concertzalen mogen vanaf deze datum weer open met een maximum van dertig personen inclusief personeel. Musea mogen open, mits er vooraf kaartjes worden gekocht.

Tussenstap

Op 15 juni volgt volgens de premier een klein tussenstapje, waarop praktijkexamens en - lessen voor het praktijk onderwijs weer wordt opengesteld. "Ondertussen werken we nog aan een plan om het mbo en hoger onderwijs open te stellen. Vanaf 1 juli wil het kabinet, als de cijfers het toelaten, het maximum aantal bezoekers van dertig verhogen naar 100 mensen. Vanaf dat moment mogen ook kerken, congrescentra en crematoria weer grotere groepen toestaan. Hetzelfde geldt voor bruiloften. Vanaf 1 juli gaan ook de openbare toiletten op campings en vakantieparken weer open.

Mondkapjes

Het openbaar vervoer gaat ook vanaf 1 juni weer volgens de normale dienstregeling rijden, maar reizigers zijn dan wel verplicht om een (niet-medisch) mondkapje te dragen omdat het haast onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Wie geen mondkapje draagt, kan een boete krijgen. Hoe hoog die boete is, is nog niet bekend. Tot slot mogen op 1 september ook fitnessclubs, sauna's en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino's en sekswerkers open. Alle contactsporten en binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal. Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Het gewone leven

"Wanneer is dit over?", vroeg minister Hugo de Jonge zich hardop af. "Pas als er een vaccin is. En tot die tijd moeten we met allerlei aanpassingen proberen om ons leven zo gewoon mogelijk te leiden, zonder dat het virus weer om zich heen grijpt." En daarom blijven veel maatregelen gewoon gelden, ook de komende weken en maanden. Zoals blijf thuis als je klachten hebt, hoest en nies in de elleboogplooi en was je handen. De coronamaatregelen 'Blijf zoveel mogelijk thuis' wordt veranderd in 'Vermijdt drukte'. "Met deze versoepelingen kunnen we niet van mensen vragen om thuis te blijven, maar ons gedrag kan het verschil maken. Ga er verstandig mee om."