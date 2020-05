Schoonheidsspecialiste Monique Lammertink dolblij met versoepelingen: 'Heb mijn klanten echt gemist'

BREDA - Voor de meeste mensen met een contactberoep had premier Rutte gisteren goed nieuws. Zij mogen vanaf volgende week maandag weer aan de slag. Eén van hen is schoonheidsspecialiste Monique Lammertink. De deuren van schoonheidssalon Hermosa openen dan ook weer. "Ik ben heel enthousiast."

17 maart sloot Monique de deuren van haar salon. En dat was even pijnlijk. "Gelukkig heb ik veel steun gekregen van familie en vrienden", vertelt ze. "Zij hebben continue met me meegedacht, ze gaven me peptalks en zorgden voor afleiding." Maar de Bredase heeft zelf in de tussentijd ook niet stilgezeten. "Ik ben de hele periode in contact gebleven met mijn klanten", laat ze weten. "Gelukkig kon ik producten blijven verkopen. Deze heb ik persoonlijk langs gebracht bij mijn klanten."

Nu bekend is geworden dat salons hun deuren aankomende maandag weer mogen openen is Monique heel blij. "Ik had het niet zien aankomen en eigenlijk was ik net mijn flow aan het krijgen met online adverteren, verkoop en webinars volgen", zegt ze. "Het komt dus zeker onverwacht, maar ik ben zó enthousiast. Ik heb mijn klanten echt gemist. Ik sta te popelen om weer aan de slag te gaan."

En dat Monique niet de enige is die blij is met de versoepeling merkt ze goed. "Mensen hebben hier echt op zitten wachten", laat de Bredase weten. "Mijn telefoon gaat continue af. Ik heb het erg druk om iedereen weer in te plannen."

Wanneer de salon weer open gaat verandert er voor Monique weinig. "Ik heb altijd al gewerkt met scherpe hygiënemaatregelen. Waar ik natuurlijk wel op moet letten is het uitvragen van klachten bij mijn klanten, zodat ik ze er ook op kan wijzen beter thuis te blijven bij milde symptomen. Besmetting voorkomen is iets waar ik nu steeds bewust mee bezig ben, voorheen was dat natuurlijk niet zo."