Zwembaden mogen vandaag weer openen, maar in Breda blijven ze dicht

BREDA - Vanaf vandaag mogen zwembaden de deuren weer openen. En dat is goed nieuws voor veel zwemliefhebbers. Al kun je nog niet absoluut niet overal terecht. Zo blijven de drie grootste zwembaden in Breda nog tijdelijk gesloten. Voor zwembad Wolfslaar was het niet haalbaar om vandaag de poort al te openen omdat de bad nog gevuld moest worden. En bij de Wisselaar blijven de deuren zelfs de weken gesloten.

Voor zwemliefhebbers kwam het kabinet vorige week met goed nieuws: de zwembaden mogen weer open. Maar dat betekent niet dat ze ook allemaal vandaag weer open zijn voor bezoekers. Zo kwam het nieuws voor buitenbad Wolfslaar te kort dag. Zij hadden het buitenbad voorafgaand aan de persconferentie nog niet gevuld, aangezien het onderhouden van het gevulde bad kosten met zich mee brengt. Nu bekend is dat het bad open mag, zal het zwembad dus gevuld worden. Maar dat kost meer tijd dan de vijf dagen die het zwembad daarvoor had.

Ook Sonsbeeck is (nog) niet open. Het zwembad heeft meer tijd nodig om te zorgen dat de gasten en medewerkers verantwoord gebruik kunnen maken van het bad en om een goed activiteitenrooster te maken. "We vragen nog heel even jullie geduld zodat wij alles goed kunnen regelen en met jullie kunnen communiceren."

Wisselaar

Bij de Wisselaar blijven de deuren nog veel langer dicht. De tegels van de bodem van het zwembad zijn tijdens de gedwongen sluiting gescheurd en losgekomen. "Wij zijn momenteel druk bezig met de noodgedwongen reparatiewerkzaamheden. Gezien we alle tegels dienen te gaan vervangen van het 50 meter zwembad is dit helaas een flinke klus die nog de nodige weken van ons zal vragen. Hierdoor zal de opening van zwembad de Wisselaar worden uitgesteld", laat locatiemanager Tim Verbraak weten.

Het team is druk bezig om zoveel mogelijk activiteiten te verplaatsen naar zwembad Sonsbeeck. Dat zou bijvoorbeeld gaan om zwemlessen. Andere activiteiten kunnen misschien verplaatst worden naarzwembad Wolfslaar. "Tevens wordt er gesproken of zal er nog gesproken worden met alle zwemverenigingen in Breda welke alternatieven er wel/niet voor hen zijn."