Ook premier Rutte steunt Amphia met Breda Samen Sterk trui

BREDA - De Breda Samen Sterk actie loopt als een trein. Steeds meer mensen lopen rond in shirts of truien waarop de tekst 'Breda Samen Sterk' prijkt. En dat is goed nieuws, want per verkocht item gaat er een bedrag naar Vrienden van Amphia. Ook premier Rutte bezit inmiddels zo'n Bredase trui.

VVD'er Klaas Dijkhoff was al vaker gespot in Breda Samen Sterk kleding. En dankzij hem loopt nu ook premier Rutte in een Bredase trui. Op Instragram deelde Dijkhoff een foto waarop te zien is hoe de premier lachend een hoodie draagt waarop Breda Samen Sterk staat.

Breda Samen Sterk

Het is een positieve en krachtige boodschap die BredaPrint en Reclamebeesten delen: Breda Samen Sterk. Dankzij de twee lokale bedrijven kun je sinds begin april als Bredanaar rondlopen met een speciaal t-shirt of een trui waarop die boodschap is afgedrukt. En als je zo'n shirt of trui koopt steun je naast de lokale ondernemers óók nog eens het de vrienden van het Amphia. Want van ieder verkocht item gaat 5 euro naar het goede doel: Vrienden van Amphia.

Wil je ook een shirt of hoodie kopen? Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina.