Weerbericht Breda: 'Zaterdag zomers, zondag overgangsdag naar koele week'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor de komende dagen.

Algemene luchtdrukverdeling

Een hogedrukkern met centrum boven de Balkan, heeft een zwakke uitloper tot over Nederland. Hierdoor wordt warme landlucht aangevoerd. Een nieuw hogedrukgebied boven IJsland wordt na zaterdag bepalend en breidt zich uit naar de Britse eilanden. Zondag duwt het een koufront naar het noorden van Nederland. Achter dit front zit gevoelig koudere lucht. Tegelijkertijd dringt een onweersstoring uit Frankrijk noordwaarts op. Het zal Brabant waarschijnlijk net schampen.



Verwachting voor zaterdag 9 mei 2020

Het ziet er gunstig uit voor vandaag. Het is zonnig met dunne hoge sluierwolken. Er staat een zwak oostenwindje van 1, hooguit 2 Beaufort. De temperaturen lopen vanmiddag op naar 23 of 24 graden. In de binnenstad kan het wel 25 graden worden. Dat is zomers weer, echter de terrasjes zullen leeg blijven door de corona maatregelen.



Het weer de volgende dagen

Zondag, Moederdag

De dag begint nog vrij zonnig, maar gaandeweg de dag komt er meer bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Een enkel lokaal licht buitje is niet uitgesloten. De wind waait zwak uit het noordoosten (gemiddeld 2 Beaufort). Maxima van 21 tot 22 graden.

Maandag

Tijdens de ochtenduren is het bewolkt met kans op enige lichte regen en/of motregen. Aanmerkelijk koudere lucht doet haar intrede. Het kwik komt in de middag niet hoger dan een graad of 13. Er staat een stevige noordoostenwind. Boven land gemiddeld 4 Beaufort, langs de waterkant gemiddeld 5 Beaufort, een vrij krachtige wind. In de loop van de middag keert de zon terug, maar het blijft frisjes.

Dinsdag

Op dinsdag blijft de wind gemiddeld matig, met 3 Beaufort uit het noordoosten waaien. Daarmee blijft het nog frisjes. Maxima tot 14 of 15 graden. Verder wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft veelal droog.



Zo was het weer gisteren (vrijdag 8 mei 2020)

Maximumtemperatuur 23,3 graden

Minimumtemperatuur 6,4 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld zaterdag 9 mei 2020 om 11:00 uur