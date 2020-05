Gemeente sluit per direct toegangswegen naar de Galderse Meren

BREDA - De gemeente sluit alle toegangswegen naar de Galderse Meren omdat het er te druk is.

Dat meldt ze rond 15.00 uur op Twitter. De gemeente vraagt aan haar inwoners om niet naar de Galderse Meren te gaan.

De gemeente Breda heeft de toegangswegen naar de Galderse Meren per direct afgesloten. Het is er te druk. Kom dus niet naar de Galderse meren. #galdersemeren #corona #alleensamen— Gemeente Breda (@breda) May 9, 2020