Poolse bevrijder Roman Figiel op 94-jarige leeftijd overleden

BREDA - Roman Figiel, één van de laatste twee Bredase Poolse Bevrijders, is afgelopen nacht op 94-jarige leeftijd overleden. Dat melden onder andere Fanzine de Rat op Twitter en de Eerste Poolse Pantserdivisie op Facebook.

Zo’n driehonderd Poolse bevrijders bleven in Breda achter nadat ze in 1944 Breda hadden bevrijd. Eén van de twee laatst levende bevrijders was Roman Figiel. Hij woonde de rest van zijn leven in de Parel van het Zuiden, maar in de nacht van zaterdag op zondag is hij om 04.15 uur op 94-jarige leeftijd overleden.

"Wij zullen hem blijven herdenken als een van onze grote helden", aldus de Eerste Poolse Pantserdivisie op Facebook. Ook Fanzine de Rat herdenkt de bevrijder op Twitter. "Vanochtend om 4.15 uur is Roman Figiel, een van de twee laatste Bredase Poolse Bevrijders, op 94-jarige leeftijd komen te overlijden. Rust zacht Roman."